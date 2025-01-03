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韓國執行尹錫悅逮捕令　合法性仍存爭議

▲▼ 南韓警方聚集在公搜處附近。（圖／路透）

▲圖為南韓員警。（圖／路透）

文／中央社

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）人員今天上午前往總統尹錫悅官邸，宣布執行針對尹錫悅的逮捕令，但尹錫悅陣營及執政黨主張此舉不合法，可能影響取得證詞的效力。

韓國公調處人員於當地時間今天上午6時多從位於京畿道果川市的政府大樓出發，7時左右抵達位於首爾市漢南洞的總統官邸前，觀望現場狀況約一小時後，8時多宣布執行對尹錫悅的逮捕令，可以看出公調處態度相當謹慎。

尹錫悅因為去年12月3日短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職，之後一直在官邸內閉門不出，對於公調處傳喚調查拒不配合，首爾西部地方法院去年12月31日對尹錫悅簽發逮捕令，公調處也就此立即展開準備。

韓國憲政史上從無現任總統遭逮捕的先例，尹錫悅陣營的律師團主張此次逮捕令「違法且無效」，公調處態度看來也非常謹慎，在逮捕令效期截至本月6日到期的狀況下，仍花了約4天時間研議具體進行方式，無非是希望避免衝突及後續違法、遭究責的可能性。

法院雖已批准逮捕令，但調查人員和警方是否能夠執行命令仍存在法律上的爭議。

尹錫悅陣營主張公調處「欠缺調查的許可權」，執政黨國民力量國會院內代表權性東也對公調處嘗試逮捕現任總統的做法表示反對。

權性東今天在公調處人員宣布執行逮捕令後的國會院內對策會議中再次對公調處做法表示質疑，要求公調處「自制」，不要嘗試強行逮捕總統。

除了由檢警共同組成的公調處人員，現場也調動警方機動部隊維持秩序，據韓聯社報導約有2700多名人力部署，從昨晚開始也出動多輛巴士圍住官邸，避免可能與前往現場的尹錫悅支持者發生衝突。

截至當地上午10時30分為止，公調處人員尚未成功逮捕尹錫悅，目前看來公調處將在逮捕尹錫悅當天就進行調查，並很有可能在逮捕後48小時內進一步聲請拘留；尹錫悅則可能在調查中行使緘默權，後續調查發展仍待觀察。（編輯：周永捷）

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