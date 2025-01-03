快訊／反轉！在官邸對峙的不是軍隊　尹錫悅「特殊部隊」背景曝

記者王佩翊／編譯

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）3日上午6時14分前往官邸執行尹錫悅逮捕令，沒想到進入官邸後，卻遭到警護處部隊禁止進入，雙方陷入對峙，至今未能成功逮捕尹錫悅。最初有韓媒稱，警護處部隊屬於軍方人力，對此，聯合參謀本部稍早澄清，阻止公搜處進入官邸的是由總統警護處負責指揮與管控的部隊人力，軍方並未介入。

▲公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

根據NEWS1報導，聯合參謀本部3日上午發表聲明指出，為執行尹錫悅總統的逮捕令，公搜處派出30名人力，並聯合警察廳國家搜查本部緊急戒嚴特別搜查團的120名警力，嘗試進入位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸，沒想到卻遭到阻止，因此又再加派70名人力。而在3日上午8時4分左右，部分公搜處人員已步行通過官邸的路障，並與負責官邸安全的「陸軍首都警備司令部55警備團」人員發生對峙。

▲南韓總統官邸前聚集許多尹錫悅支持者。（圖／達志影像／美聯社）



根據相關規定，55警備團負責官邸的外圍安全任務，並根據《總統警衛法》等規定編入總統警護處，因此55警備團的所有指揮權和管控權由警護處掌控，軍方並無任何權限，所謂「軍隊支援部隊正在與公搜處對峙」的說法並不正確。

警護處也強調，並沒有軍隊涉及現場的對峙，參與對峙的是警護處的工作人員。