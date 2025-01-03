快訊／公搜處在官邸「與軍方對峙中」！　尹錫悅律師：逮捕令無效

記者張方瑀／綜合報導

南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）在3日上午6時14分前往官邸執行逮捕令，而進入官邸的公搜處人員在總統官邸內與軍隊對峙，目前尚未成功逮捕尹錫悅。南韓媒體指出，推測在官邸內的軍隊為韓國首都防衛司令部。尹錫悅的律師也對外宣稱，逮捕令是違法的。

▲公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／路透）



根據《韓聯社》報導，尹錫悅的律師表示，「非法且無效的逮捕令執行不具合法性，目前憲法法院和法院正針對該逮捕令進行異議程序，對於非法執行逮捕令過程中的違法行為，我們將採取法律行動。」

報導指出，公搜處共派出30人，警方投入120人共同進入官邸，而公搜處人員進入官邸後，正在與官邸內駐守的軍隊對峙，目前尚未成功逮捕尹錫悅。此外，推測在官邸內的軍隊為韓國首都防衛司令部。

韓國首都防衛司令官李鎮雨涉嫌在戒嚴時指揮部隊進入國會大樓，但因拒絕出席檢方調查，於去年12月13日晚間被捕，並在隔天以嫌疑人身分接受調查。

公搜處調查團隊車輛於上午6點14分從政府果川廳舍出發，於上午7時21分抵達位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸前。調查團隊於上午8時2分路障開啟後進入官邸內部，並在8時4分正式向在場媒體宣布，「已開始執行對尹總統的逮捕令。」