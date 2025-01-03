尹錫悅支持者突破防線！「官邸前倒地」築人牆阻逮捕　混亂畫面曝

▲ 尹錫悅支持者2日在官邸大門前倒地抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅三度拒絕傳喚調查，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）人員及警方共150人3日上午赴官邸執行逮捕令，已和總統警護處僵持逾3小時。而官邸外有一群尹錫悅支持者集結抗議，前一天更是在大門前築起人牆，為的就是阻止逮捕行動。

《韓聯社》報導，2日是法院批准逮捕令的第3天，逾30名尹錫悅支持者中午約12時20分突破警方防線，進到首爾龍山區漢南洞的總統官邸大門前，在馬路上開始靜坐示威，形成一堵人牆，企圖阻止高位公職者犯罪搜查處（公搜處）執行逮捕令。

▲▼ 警方5度下達解散命令後強制帶離。（圖／達志影像／美聯社）

警方為此封鎖官邸前人行道，並採取應對措施，向示威者喊話警告，「若持續占領馬路，將依據《集會與示威相關法律》及《道路交通法》，執行解散程序」，未料示威者當場在馬路上躺下，拒絕聽從警方警告，身上還掛著「戒嚴合法，彈劾無效」的標語。

警方連續五度下達解散命令後示威民眾仍不願服從，認定其侵占道路，因此於下午4時37分派出機動隊員執行強制解散程序，抓住示威民眾手腳帶離現場，而他們被帶走時口中還高喊「尹錫悅」表示支持。