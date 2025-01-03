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快訊／南韓公搜處「進入尹錫悅官邸」　現場支持者與3000警對峙

記者張方瑀／綜合報導

南韓總統尹錫悅遭罷免後，連續3次拒絕南韓高位公職者犯罪搜查處（公搜處）傳喚，法院正式批准逮捕令狀，公搜處調查人員也在當地時間3日上午6時14分前往官邸執行逮捕令，警方也動員3000名機動隊員在場待命。

▲▼公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲公搜處人員進入尹錫悅官邸。（圖／達志影像／美聯社）

綜合韓媒報導，公搜處調查團隊車輛於上午6時14分從政府果川廳舍出發，並於上午7時21分抵達位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸前。

▲▼尹錫悅支持者聚集在官邸外。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅支持者聚集在官邸外。（圖／達志影像／美聯社）

由公搜處緊急戒嚴專案小組（TF）隊長、調查三部部長檢察官率領的調查團下車等待，並於上午8時2分在路障開啟後進入官邸內部，並在8時4分正式向在場媒體宣布，「已開始執行對尹總統的逮捕令。」

尹錫悅因為去年12月3日短暫實施戒嚴而遭彈劾且被停職，正面臨刑事調查，罪名可能包括內亂，最重恐判處無期徒刑甚至死刑。若尹錫悅遭逮捕，將成為南韓首位被逮捕的現任總統。

尹錫悅的支持者聚集在距離總統官邸約300公尺的路德教會前，從清晨便舉行集會，人數約70人，並受到警方限制移動，他們舉著標語高喊，「逮捕國軍統帥是叛亂行為」、「必須守護總統」。在通往一處人行天橋的入口，十來名抗議者正試圖擋下一群警察，並高喊，「我們必須用性命阻擋他們。」

警方為維持官邸周邊秩序，部署了45個機動部隊、約3000名警力。

►韓媒：尹錫悅彈劾　憲法法院高機率4／18前宣判
►韓調查人員將執行逮捕令！尹錫悅喊話支持者「與你們奮戰到底」

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