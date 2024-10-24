元智大學「麵包節」做公益　愛心麵包單日狂賣2500個

▲元智麵包節賣出近2,500個麵包做公益傳愛。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學「麵包節」23日晚上登場，今年主題為「麵積不大的心，可以包下全部的你」，象徵著給予對方全心全意與包容的情感。麵包節每賣一個麵包，即捐款5元到台灣世界展望會，整個活動賣出近2,500個麵包，今年捐出12,000元，將愛傳遞到世界各個角落。

元智學務長劉俞志表示，元智麵包節已走過 26個年頭，成為學生們每年引頸期盼的活動之一。平日宿舍的門禁森嚴，但在這特別的一天卻會為愛而敞開，讓學生們能夠親自將麵包送到心中重要的人手中，開啟或深化一段溫馨感人的友情或愛情故事。同時，也藉此投入公益，將這份真摯的心意化為實際行動，傳遞給需要關懷的弱勢群體，讓愛延續更遠、更深。

▲劉俞志學務長致贈麵包予外籍生。（圖／元智提供）

元智大學學生宿舍自治會會長表示，麵包節的意涵在於傳遞彼此間的感情與情誼，讓戀人間的感情昇華，也讓朋友間的友誼更上一層樓，更傳遞一份對於世界的愛心。

▲元智麵包節邀請社團進行熱舞表演

各式麵包代表的物語，克林姆取名「克在林心底的名字」，象徵著想將情感傳達給你；黑眼豆豆取名「深情逗趣包」，象徵著想要天天逗對方開心；田螺取名「0.618」，象徵著想和對方成為完美的一對；抹茶紅豆麻糬取名「抹非你也糬歡我」，象徵著想與對方兩情相悅；甜甜排取名「每甜排徊在你身邊」，象徵著期待能每天和你在一起；甜甜圈取名「圈住你的心」，象徵著想要牢牢抓住對方的心。