艾美獎得主二度來台拍觀光影片　和平島、舊草嶺隧道入鏡

▲艾美獎名主持人約瑟夫·羅森多帶著新節目走訪台灣 ，感受台灣文化與自然之美。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

艾美獎得獎主持人約瑟夫．羅森多（Joseph Rosendo）今年5月來台，體驗台灣在地美食與文化，加強推廣台灣為全球綠色旅遊目的地，觀光署再度邀請約瑟夫．羅森多11月來台，為美國公共電視網（PBS）旅遊節目《Joseph Rosendo's Steppin’ Out》第二季拍攝台灣特輯，預計明年5月播出，盼引發北美旅客來台。

觀光署指出，約瑟夫·羅森多擔任旅遊與美食記者及廣播員已有40多年歷史，2007年起，他主持、導演並編寫《Joseph Rosendo’s Travelscope®》，該節目播出12季，至今仍在全美超過550個PBS電視台及CreateTV播映。

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▲艾美獎名主持人約瑟夫·羅森多探訪宜蘭傳統市場青草茶店。（圖／觀光署提供）

約瑟夫·羅森多於11月2日至8日來台，此次以「永續旅遊」為主題，拍攝將聚焦東北角的綠色旅遊產業及觀光圈，再次深入體驗台灣的文化與自然之美，新節目從和平島地質公園展開，沿著友善生態的石籠步道，探索秘境阿拉寶灣。

約瑟夫·羅森多也在舊草嶺隧道騎乘單車，體驗友善自行車道和豐富的鐵道歷史，接著前往草嶺古道遠眺龜山島，並到頭城農場與藏酒酒莊，體驗友善土地的經營模式，展示生態農法與零廢棄的實踐，享受「從產地到餐桌」的低碳料理饗宴。

▲艾美獎名主持人約瑟夫·羅森多帶著新節目，拍攝紀錄台灣文化與美食。（圖／觀光署提供）

觀光署表示，期待透過此次台灣旅遊特輯節目，展現豐富的文化多樣性與獨特魅力，預計於明年5月播出，屆時節目將覆蓋美國及加拿大地區，期望引發北美觀眾對台灣永續旅遊的高度興趣。