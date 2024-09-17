逾8700件作品參賽　元智藝設系學生榮獲2024 MUSE創意大獎銀獎

▲元智藝設系學生於2024 MUSE創意大獎中獲銀獎。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學藝術與設計學系8名大三學生，參加 2024年MUSE創意大獎，脫穎而出，榮獲銀獎殊榮。元智大學16日表示，8名學生分別是溫承燁、林竟航、謝發群、江采蓁、蔡榮耀、洪如旻、駱梓瑄及盧相維等同學優秀的表現，不僅使學系在創新教育上的努力與投入獲得鼓勵，也體現學系在國際舞台上的競爭力被看見。

MUSE創意大獎由國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）主辦，向來被視為全球設計與創意界最具聲望的競賽之一。今年的比賽吸引了超過8,700件來自世界各地的作品參賽，競爭激烈。

藝設系主任林楚卿表示，這次的獲獎作品來自8名大三學生的合作，創作源於課堂中的期末作業，學生們結合建築空間與數位影像技術，創作出兼具創新性與表現力的作品。這些作品在陳鼎翰老師的指導下完成，陳老師以其深厚的藝術造詣和豐富的創意指導經驗，對學生們的創作過程提供全方位的指導。

指導老師陳鼎翰表示，此次得獎作品展現了多樣的創意表達形式，包括裝置藝術、即時影像演出、錄像裝置及投影藝術等。這些作品的創作靈感源於當代藝術與設計的各種新興趨勢，學生們透過創新的思維和技術手法，將抽象的藝術理念具象化，呈現出獨特而引人入勝的視覺效果。

作品不僅體現了學生們對藝術與設計的深刻理解，也顯示出他們在運用多元媒材和技術方面的高超能力。每一件作品都能夠引起觀眾的深思和共鳴，展現學生們對當代藝術與設計的獨到見解和深厚功力。

他強調，今年的MUSE創意大獎吸引了眾多國際知名品牌和機構參賽，包括Netflix APAC、Louis Vuitton、Amazon等。這些企業的參與使得競賽的水平更加國際化，元智大學藝術與設計學系能夠在競爭激烈的環境中獲得銀獎，無疑是對學系實力的高度認可，不僅提升了學校的國際形象，也為學系未來的發展注入了更多的信心和動力。