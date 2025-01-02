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高科大試卷驚見簡體字！師名片印「中國台灣省」　校方決議不續聘

▲高雄科技大學楠梓校區。（圖／高科大提供）

▲高雄科技大學楠梓校區。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

國立高雄科技大學水產養殖系考試卷出現通篇簡體字，網友進一步揪出，就連化工系兼任教師的名片通訊地址也印著「中國台灣省」，遭批太離譜。校方今（2日）緊急召開會議，這2名教師下學期都沒有兼課，校方也決議不再續聘。

高雄科技大學水產養殖系試卷上出現離譜疏失，整張考卷通通是簡體字，有學生拍下後放上社群threads，網友直呼「太誇張了」、「教育部應該要查一下」、「我擔憂的統戰勢力深入到校園，果然成真了」、「連大專院校都被統了」。

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貼文底下還釣出同校應用英語系學生，指出英文翻譯課程內容真的是超想吐，仔細看考卷試題，有一半的考卷內容也是簡體字題目。學生向老師反應後，老師竟回：「把他當成學另一種語言不就好了，是你太敏感。」學生表示，有嘗試通報教育部，並通報老師，但似乎需要更多資料，所以後續就沒有再動作。

此外，還有網友翻出現任化學工程與材料工程系的陳姓兼任講師，同時也是高科大校友總會化材系會長，而在網路上放上的名片，通訊地址竟也是寫「中國台灣省」，讓網友直搖頭。

▲高科大兼任講師名片通訊地印「中國台灣省」。（圖／翻攝自網頁）

▲高科大兼任講師名片通訊地印「中國台灣省」。（圖／翻攝自網頁）

教育部今晚表示，將發文要求學校查明考卷試題是否涉及抄襲、教師是否違反教師倫理守則，及是否影響學生成績評量公平性，並作適法處置。此外，教師名片印有「中國台灣省」一事，教育部也認為已有損我國國家尊嚴，將列計為行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額的參據。

校方稍早回應，對於教育部維持學術誠信及國家尊嚴的立場，深感認同，這也是保障教育環境公平性與正當性的重要基石。

校方指出， 試卷出現簡體字的兼任教師，今日水產養殖系已緊急召開會議，檢討考題適切性及考試公平性，因本事件，該兼課教師已向系上表達下學期起不兼課，系教評也決議下學期不再續聘該教師。

校方表示，今日已通知全體教師，提醒老師們考試試卷出題，配合國家推動與維護正體字政策，中文部分應使用正體中文字作為試卷出題語言，以維護學生學習及公平評量的權益。

至於高科大校友同時在校內兼課卻擅印有損國格的名片形式，校方指出，化材系、環安系確認該名兼任教師下學期均無排課，也會循校內程序確認不再續聘。高科大會以此案為戒，再次向專兼任教師宣導維護國家尊嚴的必要性，行為或文書應確保國家立場。

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