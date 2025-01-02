驚悚畫面曝！高雄騎士遭撞倒地又遭休旅車輾　駕駛：以為是坑洞

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前金區昨(1日)發生一起驚悚車禍，一名25歲男騎士遭到一部左轉轎車撞倒在地，由於轎車駕駛未即時擺放警戒物，導致另一部休旅車再將男騎士輾過並肇事逃逸，目前騎士重傷，仍在加護病房觀察中。

事發在元旦深夜2點50分，警消獲報，前金區中正四路、河東路口發生車禍，救護人員到場時，發現一名男騎士倒臥路口，身上有多處擦傷、骨折，緊急將他送醫搶救。

▲▼後方車輛拍下輾人畫面，休旅車甚至有踩油門加速的情形。（圖／翻攝自threads／zhongyou.hou）



警方調查，當時23歲楊姓男子駕駛轎車，從河東路要左轉到中正四路，但未禮讓對向直行的25歲林姓男騎士，導致第1次碰撞事故發生。林姓男騎士倒臥在路口，而楊姓駕駛未立即擺放警戒物或於路口指揮，導致行駛於中正四路的另一部休旅車將林姓男騎士輾過，造成第2次交通事故。

警方表示，56歲張姓男子駕駛休旅車將人輾過後，並沒有立即停留在現場，約15分鐘後折返，辯稱以為車子「壓過坑洞」，因此沒有停留查看，警方將依肇事逃逸罪嫌調查偵辦。

▲直行機車遭左轉車輛撞擊後，又被另一部休旅車輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，林姓男騎士骨折、內出血、血胸，經搶救後目前在加護病房觀察，目前狀況穩定。肇事的楊姓轎車駕駛因未禮讓直行車，可依道路交通管理處罰條例48條處以600至1800元罰鍰；另因肇事後未立即處置致人受傷，也可依據同法62條，處罰楊男3000至9000元罰鍰。