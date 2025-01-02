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高雄跨年陳明珠露蠻腰美炸！主持人2禮服出自她設計　山海成靈感

▲▼高雄跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄跨年吸引31萬人朝聖，主持人蔡昌憲、陳明珠、歐漢聲連換2套禮服。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

2025高雄跨年晚會集結「六金級」超強卡司熱力開唱，吸引31萬人到場共襄盛舉，主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲首度搭檔，3人當晚就換了2套吸睛禮服亮相。事實上，禮服是由高雄知名設計師ERIKACHUNG（鍾佩吟）親自操刀，她以「山海交織、新舊共榮」為主題，展現高雄獨特的自然風光，為跨年夜增添一抹璀璨光芒。

鍾佩吟指出，在這次服裝設計上，她以山海交織、新舊共榮為設計理念，靈感來源於高雄的獨特地理環境。高雄作為台灣唯一擁有山與海交織的城市，擁有壽山國家自然公園與繁榮的高雄港，這些自然景觀與人文歷史交織成獨特的城市面貌。高雄新灣區融合了自然景觀與百年歷史，成為這次服裝設計的靈感泉源。

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▲▼高雄跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲3人先以綠色系列的「壽山綠色寶石」亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

這次跨年主持人歐漢聲、陳明珠、蔡昌憲各自換上2套禮服亮相，第一套是充滿活力的「壽山綠色寶石」。鍾佩吟表示，這系列設計採用翠綠色為主色，搭配黑色和金屬色細節，模擬大自然中神秘靜謐的氛圍。服裝的剪裁融入山形印花與幾何元素，模擬壽山的地形起伏，層次感設計則模擬樹木的枝葉堆疊，表現自然森林的立體效果。選用硬挺的西服面料、皮革、亮片等異材質，呈現大自然的多樣美感，並以綠寶石及金屬飾品為裝飾，提升整體質感。

▲▼高雄跨年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲第二套「湛藍海洋之星」以高雄港為設計靈感。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄跨年蔡昌憲、陳明珠、歐漢聲擔綱主持人。（圖／翻攝自歐漢聲IG／odsurf）

▲高雄跨年蔡昌憲、陳明珠、歐漢聲擔綱主持人。（圖／翻攝自歐漢聲IG／odsurf）

第2套則是象徵浪漫自由的「湛藍海洋之星」，以高雄港的港灣美景與海洋文化為主題，表現海洋的廣阔、深邃與浪漫自由精神。主色調為深邃的海洋藍，並搭配銀白、深藍等色彩，模擬波光效果。服裝的剪裁運用不對稱與不規則設計，象徵海浪流動的靈動與層次感，材質選用光澤緞紗，營造海洋的效果。飾品方面，湛藍與珍珠元素相呼應，增添浪漫氛圍，展現海洋的美麗與自由。

▲設計師ERIKACHUNG鍾佩吟(左2)。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲設計師ERIKACHUNG鍾佩吟(左2)。（圖／記者許宥孺翻攝）

鍾佩吟是高雄知名設計師，擁有卓越的設計與創業經歷。2020年獲得創業新星獎，並曾擔任多所大學的業界講師及服裝比賽評審。她的作品深受藝人及名人青睞，並常見於Vogue、GQ等國際時尚媒體。鍾佩吟的品牌曾在衛武營國家藝術中心、日本東京時裝展等重要場合展演，並在多家國際百貨專櫃設櫃。

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