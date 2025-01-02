質疑高院審判長「變一個人」　黃國昌翻過去裁定內容：完全不同見解

記者袁茵／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，北檢不滿柯被裁定7000萬元交保，二度抗告成功，台北地院2日晚間6時再次召開羈押庭，而民眾黨代理主席黃國昌也到場旁聽。柯文哲羈押庭結束後，黃國昌於臉書發文質疑，將柯文哲交保裁定撤銷的高等法院審判長謝靜慧，過去審另一個殺人罪的抗告程序裁定內容，與柯案180度轉彎。

▲立委黃國昌。（資料圖／記者李毓康攝）

台北地院2日早上收到高院裁定發回重開庭的裁定書後，上午9時30分通知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、前柯文哲辦公室主任李文宗，必須在上午11時前抵達北院報到，並等候晚間6時開庭。而民眾黨黨公職也於晚間到北院旁聽。

柯文哲羈押庭結束後，黃國昌2日晚間於臉書發文表示，「到底是審判長變了一個人？還是因為被告是柯文哲？」並翻出將地方法院交保裁定予以撤銷的高等法院審判長謝靜慧，在先前（105年抗1068號裁定）另一個殺人罪的抗告程序所為裁定內容。

黃國昌指出，當時謝裁定提及，「總之，至少在偵查中已依防免勾串之事由，羈押被告，給予檢察官追訴犯罪（攻擊）之便利，檢察官也據此順利的釐清犯罪事實而起訴被告，審判中的法官卻仍然幫著檢察官，繼續以有勾串事由羈押被告，不僅有接棒偵查，延續以往遭國人及社會詬病的職權調查主義的司法文化，違反公平法院原則外，更可能是對檢察官偵查不利的一種嘲諷（起訴後還要倚賴法院來幫檢察官確保證言不被推翻？）」

黃國昌指出，結果同一位審判長，在柯文哲的抗告審判中，卻180度轉彎改採完全不同的見解，著實令人驚訝，「這樣的高院裁定，如何讓人民信服？」聽完今晚地院第3度的延押庭，深信地院審理庭會繼續准柯文哲交保，駁回檢察官的羈押聲請。