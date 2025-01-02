　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

應曉薇庭上淚崩「今天是媽媽101歲」：離開家都像生離死別

▲▼ 應曉薇抵北院 。（圖／記者黃哲民攝）

▲應曉薇於第3次羈押庭上，提及遠在倫敦的2個女兒時淚崩。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧／台北報導

哭了！北市議員應曉薇因涉嫌違背職務收受賄賂遭起訴，檢方先後2次抗告成功。北院今（1）日晚間第3度召開羈押庭，檢察官強調「交保非預防串供有效手段」。過程中，應曉薇提及2名遠在倫敦的女兒情緒潰堤，聲音顫抖對法官說：「我的母親今天已經101歲，謝謝法官讓我交保守護媽媽。」還談到自己每次離家都像生離死別，哽咽請求法院准許交保。

檢方指出，應曉薇於2024年8月27日試圖從桃園機場飛往台中，已有逃亡事實。此外，通訊監察顯示，應曉薇在6月23日、6月30日及8月14日與共同被告沈慶京、陳俊源等人聯繫，並在偵查期間大量刪除與被告之間的對話紀錄，顯示其具有串供與滅證的高度可能性。

檢方認為，應曉薇身為台北市議員，對市府相關承辦公務員及其他被告如邵琇佩等人具有法定實質影響力，即便法院規定「不得接觸同案被告及證人」，此規定的執行標準仍模糊，無法完全排除她影響證人的可能性。

應曉薇的辯護律師吳佳蓉指出，檢方二度抗告的行為罕見，對應曉薇造成不公平的訴訟壓力。她特別援引鄭文燦案為例，指出鄭文燦僅羈押47天即遭起訴，移審交保，檢方也未提抗告。吳律師質疑，類似案件中司法標準的不一致對應曉薇構成重大不利，損害其公平審判權。

針對檢察官指控應曉薇在海外可能擁有帳戶，辯護律師庭呈其女兒的外幣帳戶餘額影本。應曉薇哭著說，2名女兒分別在自己羈押前後前往倫敦念書，該帳戶戶名是小女兒的，僅供生活、學費等使用。

應曉薇數度落淚，表示：「今天是1月2日，民俗來說，我的母親101歲，感謝法官讓我能交保守護媽媽。」她還提到，籌措3000萬元保釋金讓家人承受極大壓力，自己每次離家都像生離死別，懇求法院能再度准許交保。

檢察官認為，儘管應曉薇表面配合法院規定，但仍無法排除串供可能性，羈押至少應持續至交互詰問階段。檢方表示，將配合法院的訴訟指揮，提供相關證據及舉證計畫以供參考。

應曉薇最後哽咽表示：「只要法官說出來的，我都願意配合，無論戴電子腳鐐或每天報到派出所。」她再度感謝法官給她守護家人的機會。晚間11時前將裁定結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／柯文哲等4人羈押禁見　法院裁定理由曝光
快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨發聲明
快訊／柯文哲4人全羈押　黃國昌12字回應
快訊／又羈押！黃國昌嘆「全台誰覺得柯文哲會逃」：你腦袋有洞嗎
LIVE／柯文哲4人全羈押　北院現場直擊
快訊／柯文哲4人全羈押禁見！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

LIVE／柯文哲4人全羈押　北院現場直擊

快訊／北院裁定柯文哲4人羈押禁見　全送回土城看守所

應曉薇庭上淚崩「今天是媽媽101歲」：離開家都像生離死別

柯文哲直言檢察官「目標只有我」：請檢方列出哪些人不得接觸

柯文哲三開羈押庭不忍了　開嗆北檢：想要繼續關我就直接講

李文宗否認勾串滅證　律師建議發明新儀器「串證就電死」

快訊／沈慶京遭檢控交保「恐逃亡越南」　他回：我都80歲了怎麼跑

快訊／四叉貓羈押庭旁聽「未遵守規則」被請出法庭：好羞恥喔

出庭嗆鄭文燦律師「不是只有excel檔」　檢察官陳嘉義向北檢致歉

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

LIVE／柯文哲4人全羈押　北院現場直擊

快訊／北院裁定柯文哲4人羈押禁見　全送回土城看守所

應曉薇庭上淚崩「今天是媽媽101歲」：離開家都像生離死別

柯文哲直言檢察官「目標只有我」：請檢方列出哪些人不得接觸

柯文哲三開羈押庭不忍了　開嗆北檢：想要繼續關我就直接講

李文宗否認勾串滅證　律師建議發明新儀器「串證就電死」

快訊／沈慶京遭檢控交保「恐逃亡越南」　他回：我都80歲了怎麼跑

快訊／四叉貓羈押庭旁聽「未遵守規則」被請出法庭：好羞恥喔

出庭嗆鄭文燦律師「不是只有excel檔」　檢察官陳嘉義向北檢致歉

柯文哲出庭嗆「要關我就明講」　接押庭3小時攻防對話曝光

快訊／柯文哲4人再遭羈押禁見！北院說明「裁定理由」

幣安獲第21個全球監理授權　巴西中央銀行核准收購持牌券商

證交所公布6檔注意股　錼創科技90日漲189.58%上榜

想被熱火交易？巴特勒：這重要嗎？　前隊友稱他「心已不在」

《爸爸》親情戲全程零NG！　劉青雲忘詞被兒當場回嗆：看什麼啊？

快訊／柯文哲遭羈押　民眾黨喊「痛心至極」：支持律師提抗告

快訊／柯文哲4人全羈押　黃國昌12字回應：悖離法律論理

電動車福利沒了！Gogoro「台中停車收繳費單」他驚呼：以為貼錯了

又羈押禁見！黃國昌嘆「全台誰覺得柯文哲會逃」：你腦袋有洞嗎

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

社會熱門新聞

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

沈慶京羈押庭　遭檢控交保「恐逃越南」

應曉薇為一件事庭上淚崩：離開家都像生離死別

即／四叉貓未遵守旁聽規則！被請出法庭：好羞恥喔

即／二進二出北院！柯文哲又被撤保　一早出門找律師

柯文哲若遭重罪羈押　5年未確定要立即釋放

獨／啦啦隊女神突失業　豆芽討200萬說話了

男與友走路中被勸離！竟怒追拉車門　下秒遭駕駛輾過

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

即／新竹探望住院父親　柯文哲待45分鐘急離開　

更多熱門

相關新聞

即／柯文哲三開羈押庭！合議庭預告22:40宣示裁定

即／柯文哲三開羈押庭！合議庭預告22:40宣示裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案被起訴，北檢不滿他被裁定7000萬元交保二度抗告成功，台北地院2日晚間6點再次召開羈押庭。對此，合議庭預告，2日晚間10點40分將宣示裁定。

北院羈押庭　柯文哲：請列出哪些人不得接觸

北院羈押庭　柯文哲：請列出哪些人不得接觸

黃國昌質疑高院審判長「變一個人」

黃國昌質疑高院審判長「變一個人」

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

李文宗否認勾串滅證　律師建議「串證就電死」

李文宗否認勾串滅證　律師建議「串證就電死」

關鍵字：

應曉薇柯文哲沈慶京市議員

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

So-net還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

三開羈押庭　柯文哲：要關我就直接說

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

即／柯文哲4人羈押　全送回土城

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面