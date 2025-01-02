應曉薇庭上淚崩「今天是媽媽101歲」：離開家都像生離死別

▲應曉薇於第3次羈押庭上，提及遠在倫敦的2個女兒時淚崩。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃宥寧／台北報導

哭了！北市議員應曉薇因涉嫌違背職務收受賄賂遭起訴，檢方先後2次抗告成功。北院今（1）日晚間第3度召開羈押庭，檢察官強調「交保非預防串供有效手段」。過程中，應曉薇提及2名遠在倫敦的女兒情緒潰堤，聲音顫抖對法官說：「我的母親今天已經101歲，謝謝法官讓我交保守護媽媽。」還談到自己每次離家都像生離死別，哽咽請求法院准許交保。

檢方指出，應曉薇於2024年8月27日試圖從桃園機場飛往台中，已有逃亡事實。此外，通訊監察顯示，應曉薇在6月23日、6月30日及8月14日與共同被告沈慶京、陳俊源等人聯繫，並在偵查期間大量刪除與被告之間的對話紀錄，顯示其具有串供與滅證的高度可能性。

檢方認為，應曉薇身為台北市議員，對市府相關承辦公務員及其他被告如邵琇佩等人具有法定實質影響力，即便法院規定「不得接觸同案被告及證人」，此規定的執行標準仍模糊，無法完全排除她影響證人的可能性。

應曉薇的辯護律師吳佳蓉指出，檢方二度抗告的行為罕見，對應曉薇造成不公平的訴訟壓力。她特別援引鄭文燦案為例，指出鄭文燦僅羈押47天即遭起訴，移審交保，檢方也未提抗告。吳律師質疑，類似案件中司法標準的不一致對應曉薇構成重大不利，損害其公平審判權。

針對檢察官指控應曉薇在海外可能擁有帳戶，辯護律師庭呈其女兒的外幣帳戶餘額影本。應曉薇哭著說，2名女兒分別在自己羈押前後前往倫敦念書，該帳戶戶名是小女兒的，僅供生活、學費等使用。

應曉薇數度落淚，表示：「今天是1月2日，民俗來說，我的母親101歲，感謝法官讓我能交保守護媽媽。」她還提到，籌措3000萬元保釋金讓家人承受極大壓力，自己每次離家都像生離死別，懇求法院能再度准許交保。

檢察官認為，儘管應曉薇表面配合法院規定，但仍無法排除串供可能性，羈押至少應持續至交互詰問階段。檢方表示，將配合法院的訴訟指揮，提供相關證據及舉證計畫以供參考。

應曉薇最後哽咽表示：「只要法官說出來的，我都願意配合，無論戴電子腳鐐或每天報到派出所。」她再度感謝法官給她守護家人的機會。晚間11時前將裁定結果。