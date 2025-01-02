LIVE／柯文哲4人全羈押　北院現場直擊

記者黃哲民、趙蔡州／台北報導

民眾黨前主席柯文哲等4人因京華城、政治獻金案遭北檢起訴，案件經北檢二度抗告成功發回更裁，北院2日晚間11點裁定柯文哲4人羈押禁見，《ETtoday新聞雲》為您全程直播北院現場畫面。

▲黃國昌稍早在北院外接受媒體採訪。（圖／記者吳立言攝）

北檢偵辦柯文哲涉京華城收賄、政治獻金案，去年12月26日起訴柯文哲等11人，並以涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，對柯文哲求刑合計28年6月。經台北地院裁定，柯文哲等5名被告全數交保，柯交保金3000萬元、沈慶京4000萬元、應曉薇1500萬元、彭振聲500萬元，李文宗在偵查期間曾交保200萬元未退，再加保800萬，合計1000萬元，5人均限制住居及出境出海。

事後北檢不服，除了已認罪的前北市副市長彭振聲，針對柯、沈、應、李交保抗告成功，北院去年12月29日重開羈押庭，裁定柯文哲加保至7000萬元、沈慶京1億元、應曉薇3000萬元、李文宗2000萬元，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，除日常家庭生活及工作必要，不得接觸同案被告、證人。

北檢仍不服並二度抗告成功，高院今年1月1日審理認為，柯文哲等4名被告與其他被告或證人的供述未盡相符，顯尚存勾串空間，撤銷原裁定，發回地院更裁，台北地院於2日晚間召開第3次羈押庭，最終裁定柯文哲4人羈押禁見。



