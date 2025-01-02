黃任中欠稅19億！擔保人土地第四拍「底價逾3.4億」　1／7競標

▲行政執行署士林分署7日將舉辦聯合拍賣會，包括黃任中欠稅案楊姓擔保人位於南港麗山段的土地。（圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

已故股市聞人黃任中欠稅高達19.18億元，行政執行署士林分署7日下午3時將拍賣該案楊姓擔保人位於北市南港區麗山段一小段14筆土地，該物件已進入第四拍，拍賣底價合計逾3.4億元；另同場其他拍賣標的，包括傳統古典撥弦樂器古箏、股票、小貨車等。

行政執行署士林分署7日下午3時將在一樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，這次拍賣動產標的，包括傳統古典撥弦樂器古箏，及極具投資價值的陽信商銀、久津實業公司之股票共計3432股，更有一輛2011年出廠、排氣量2835cc超實用之中華小貨車；不動產部分，包括淡水、士林、大同、南港、汐止等地區土地。

▲拍賣物件還有16琴弦二台及26琴弦一台。（圖／記者黃宥寧翻攝）



另外，黃任中欠稅共計19億餘元，至今仍為個人欠稅大戶榜首，其中士林分署負責追討15億餘元，本次拍賣會將受託執行黃任中欠稅案楊姓擔保人所有位於北市南港區麗山段的14筆土地，預定於1月7日「123聯合拍賣會」進行第四次拍賣程序，該14筆土地分4標拍賣，土地面積合計約9萬9800餘平方公尺，拍賣底價合計達3億4136萬元。

▲士林分署將拍賣2011年出廠、排氣量2835cc的中華小貨車。（圖／記者黃宥寧翻攝）



本次拍賣會，不動產是兼採通訊投標及現場投標方式進行，動產部分採拍賣方式進行，需由應買人到場喊價競標，士林分署竭誠歡迎民眾把握本次聯合拍賣會的機會，踴躍參與，相關應買條件請詳閱士林分署拍賣公告。

有意以通訊投標方式參加應買的民眾，可自士林分署網站之「不動產通訊投標專區」下載投標書、標封等文件，並請注意除填具投標書及檢附保證金外，亦應依規定於標封上載明開標日、時及案號，於開標日前1日以雙掛號寄達內湖康寧郵局第52號信箱，否則會造成投標無效。