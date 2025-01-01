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14輛電動公車0元起標！四方電巴法拍　特別註明「有自燃風險」

▲四方電巴。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中四方電巴有14輛公車遭法拍，7日全數無底價（零元）起標。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中四方電巴因欠債倒閉，前年11月遭銀行拖走扣押29輛公車，去年10月更有9輛因鋰電池自燃，命運多舛。法務部行政執行署近日公告，7日將進行14輛公車法拍，全數無底標，但特別註明標的物有「電池自燃風險」，成為行政執行署罕見的拍賣標的。

▲四方電巴。（圖／記者許權毅翻攝）

行政執行署台中分署公告，7日10時將在分署內進行拍賣，標的物6日上午9時至16時在各車輛放置場所提供閱覽。分別於文心拖吊保管場有5輛巴士、崇德拖吊場有5輛巴士以及豐原拖吊場有4輛巴士。

全數巴士有部分破損、車輪裂縫或是內部配備有缺失，車齡則是落在10年上下。執行署特別註明，拍賣標的為電動巴士，車內電池有「自燃風險」，應買人於應買前應自行評估風險，本次拍賣不定底價，得標者要在隔日取走。

編號 物品名稱 廠牌 數量 出廠年份 備考
1 車輛車牌:179-FV 唐榮申沃 1輛 2015 車後保險桿破損
2 車輛車牌:EAA-502 唐榮申沃 1輛 2015 右前車輪框有裂縫，後方保險桿有破損
3 車輛車牌:EAA-508 唐榮申沃 1輛 2016 無後門驗票機，前門玻璃一片破裂
4 車輛車牌:EAA-595 唐榮申沃 1輛 2017 車頭前方破損
5 車輛車牌:178-FV 唐榮申沃 1輛 2015 車內有雜物，右側後輪及車後破損
6 車輛車牌:EAA-591 唐榮申沃 1輛 2017 無零錢櫃
7 車輛車牌:EAA-501 唐榮申沃 1輛 2015 副駕駛座前方儀器有缺損
8 車輛車牌:EAA-509 唐榮申沃 1輛 2016 無前後驗票機及無行車電腦
9 車輛車牌:EAA-593 唐榮申沃 1輛 2017 N/A
10 車輛車牌:EAA-592 唐榮申沃 1輛 2017 無前後驗票機
11 車輛車牌:EAA-507 唐榮申沃 1輛 2015 副駕駛座前方儀器有欠缺
12 車輛車牌:EAA-506 唐榮申沃 1輛 2015 副駕駛座前方儀器有欠缺
13 車輛車牌:180-FV 唐榮申沃 1輛 2015 右側後門座位區玻璃破一片，無零錢櫃
14 車輛車牌:EAA-505 唐榮申沃 1輛 2015 副駕駛座前方儀器有欠缺
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