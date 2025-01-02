屏東分署1／7今年第一次拍賣會　新埤三層樓透天厝、機車通通有

▲屏東執行分署拍賣光陽機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於1月7日辦理114年第一次的「123拍賣會」，法拍光陽中古機車1部。

義務人為車行，主要營業項目係出租機車予移工，因為承租人交通違規以致車行被開罰單，加上義務人還滯欠牌照稅及強制責任險保費，共計1436件的稅單與罰單被移送到屏東分署執行，總欠金額破百萬元。書記官日前為貫徹五打七安政策，親至車行現場執行後，老闆除辦理分期外，並交出這台光陽機車提供給分署拍賣抵償。

這輛光陽白色CUE125為二拍，105年出廠，只要一拍底價的一半就有機會把機車帶回家，等於是底價的五折出清，車行老板已先繳清這台機車所欠的罰單與相關費用，買受人拍定後不用再負擔相關稅費即可辦理過戶。有興趣者，可於當天上午9點半到分署觀覽拍賣物，10點登記領號碼牌，10點半進行拍賣喊價。

這次不動產另有新埤的三層樓透天厝、高樹的住宅地、酒駕義務人位於東港市區巷弄間的住宅區用地，以及其他義務人位於里港與恆春的土地。歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，在1月6日以前將投標文件寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，於1月7日下午2點半至3點亦可在拍賣室現場投標，下午3點進行開標。有興趣的民眾可上分署官網，瀏覽各項拍賣公告與不動產360度環景照片。