成大專業與台南市勞工局合力　助移工掌握失智症照護技巧

▲台南市勞工局結合成功大學的專業力量，透過成大社會科學院的大學社會責任計畫，攜手校內成大醫院、護理學系及外籍學生，共同製作針對印尼移工的失智症照顧技巧影片。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合成功大學的專業力量，透過成功大學社會科學院的大學社會責任計畫，攜手校內成大醫院、護理學系及外籍學生，共同製作針對印尼移工的失智症照顧技巧影片，影片以移工母語呈現，提供實用照顧指引，協助移工提升職能並改善照顧品質。

成功大學沈孟儒校長以大學知識力與城市、國家一起成長，以卓越研究為基礎，開展各類型專長於各個社會領域中，以大學社會責任作為永續的使命。而成大社科院所推動「國際移工智慧與韌性行動計畫─以永續涵融『心』台南為中心」，以「大學」、「台南市政府」與「產業廠商」三方合作模式為核心，針對台南國際移工面臨的各項挑戰，提出創新解決方案。本計畫旨在促進移工勞動權益平等、社會融合，以及職涯發展，並藉由多元專業的結合，實現移工與本地社會的共融。

台南市勞工局長王鑫基表示，台南市目前移工人數為6萬8909人，其中社福移工為1萬5643人，印尼籍的外籍看護移工就佔了76%共1萬1895人，移工在語言、文化適應及生活環境上面臨許多挑戰，市府一直以來致力於改善移工的工作與生活條件，推出了「家庭類、產業類勞雇安心計畫」、「移工心理健康諮詢服務」以及「移工職安體感訓練」等多項措施，從職場安全、心理健康到生活指導，全面提升移工的福祉與專業能力。此次與成功大學的合作，正是深化服務的重要一步，目標在於透過跨部門合作模式，打造更加友善且永續的移工服務體系。

成大社科院蔡群立院長表示，有鑑於台灣失智症人口日益增多，如何幫助外籍看護移工了解失智症狀、有效照顧被看護者，成為市府與學術單位的重要課題。此次影片製作計畫正是以解決這一需求為目標，結合成大醫院許以霖醫生、護理系馮瑞鶯教授暨成大醫院護理部主任的醫護專業及外籍學生的文化與語言優勢，提供移工切合實際需求的學習資源。

成大護理學系與外籍生合作製作的失智症照護影片共有兩部，一部詳細地介紹失智症的症狀、與健忘症的辨別、日常照顧技巧以及與病患家屬的溝通要點；另一部則以移工為出發點，同理移工在日常照護上照顧失智症患者會出現壓力，提供方法讓移工能有效管理壓力並提供專業的照護。兩部影片均以移工熟悉的語言呈現，使其內容更具親和力與實用性。期盼透過這些影片，能提升移工在台的專業能力，同時促進其與照顧家庭的和諧互動，進一步提升整體生活品質。

此次計畫與影片的推出，不僅展現了成功大學與台南市政府在移工服務上的前瞻合作，更為其他縣市提供了一個友善且創新的示範模式。未來，市府將繼續深化與學術單位及產業界的合作，共同打造移工安居樂業的「希望家園」。