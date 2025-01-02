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柯文哲2度獲交保可能原因曝　「重罪羈押」5年未確定要立即釋放

▲▼柯文哲加保後 返家 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲一審法院羈押柯文哲的期限為15個月，成為法官是否羈押的關鍵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

前台北市長柯文哲相關弊案偵結起訴後，台北地院裁定柯文哲交保，但檢方二度抗告成功，北院將第三度召開羈押庭。而分析本案，依照相關法律，柯文哲因所犯為本刑10年以上重罪，一審台北地院若裁准羈押，最長可羈押15個月。法界人士指出，因本案案情複雜，若北院裁定羈押後，這15個月的期限就開跑，屆時能否順利審完本案並作出判決，對法官來說將有莫大的壓力；也許就是如此，法官才不願輕易做出羈押裁定。

有關法院羈押的規定在《刑事訴訟法》與《刑事妥速審判法》，另外也關乎檢方起訴柯文哲的罪名。檢方起訴柯文哲的罪名包含《貪污治罪條例》中的「違背職務收受賄賂罪」，最重可處無期徒刑；故此，柯文哲屬於「重罪羈押」的被告。

此外，《刑事訴訟法》第108條規定，審判中羈押為3個月，每2個月就需延長羈押；原本規定是本刑10年以下之罪有延長羈押的限制，但若是犯本刑10年以上的重罪（即柯文哲遭起訴之罪）就沒有限制，意即若犯重罪羈押的話，就可以無限次延長羈押。因此《刑事妥速審判法》2010年9月施行後，其中的「重罪羈押」就成為特別規定，優先適用。

《刑事妥速審判法》「重罪羈押」規定於第5條，其中的第2項規定「審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑十年者，第一審、第二審以六次為限，第三審以一次為限。」亦即柯文哲本次若遭一審台北地院羈押後，一開始羈押3個月，其後可以延長6次、每次2個月，全部總共15個月。

此外，二審高等法院最長也能羈押15個月、最高法院則是羈押5個月。但案件還有撤銷發回的可能，屆時更審期間的羈押需重新計算。但不論如何，一二三審加更審的羈押期間，最長就是同法條第3項規定「審判中之羈押期間，累計不得逾五年。」而且如果羈押滿5年還未能判決確定，那依照同法條第4項規定「前項羈押期間已滿，仍未判決確定者，視為撤銷羈押，法院應將被告釋放。」柯文哲屆時不論有罪、無罪，將無條件獲釋。

綜上所述，柯文哲相關弊案案情複雜，如果法官裁定羈押，那合議庭法官就必須在15個月內將本案審結並作出判決，這對法官來說將有莫大的壓力；也許就是這個原因，所以法官不願輕易做出羈押的裁定。
 

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