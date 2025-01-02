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社會 社會焦點 保障人權

北院18:00重開羈押庭！沈慶京原要在台大動刀　急取消手術出庭

▲▼沈慶京離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈慶京上月30日完成交保離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民、吳佩蓁／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地院上月29日二度召開羈押庭，裁定柯文哲7000萬元、威京集團主席沈慶京1億元、北市議員應曉薇3000萬元、前北捷董事長李文宗2000萬交保、須電子監控。北檢不服再次抗告成功，柯等4人交保遭撤銷。台北地院預計今（2日）晚6時重開第三次羈押庭，4名被告須於11時報到，不過，沈慶京今天原本要在台大動手術，一度傳出無法出庭，但沈決定取消手術，稍後將赴北院。

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