北院18:00重開羈押庭！沈慶京原要在台大動刀　急取消手術出庭

民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案遭起訴，台北地院上月29日二度召開羈押庭，裁定柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等4人維持交保。檢方二度提出抗告，高院昨撤銷原裁定，發回地院更裁。台北地院今（2）日晚間6時許將召開第三次羈押庭，並通知4名被告於11時報到。李文宗今從新竹搭高鐵北上，隨後搭捷運到小南門，接著再走路前往北院，於12時01分抵達。