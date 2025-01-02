鴿舍旁分裝毒品「比便便還臭」鴿子全飛光　天兵毒蟲被逮

▲▼毒犯在鴿舍旁設立毒品分裝場，企圖利用鴿糞掩蓋毒臭，結果還是遭破獲。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲楊姓男子租下南投縣魚池鄉、日月潭附近山區一處鴿舍，以鴿舍掩人耳目，希望用鴿糞臭味蓋過製毒惡臭，設立毒品分裝場，不料，連鴿子也受不了臭味，全都飛走，台中警方跟蒐完備上門逮人，查獲140包毒咖啡包，市價8萬4000元，偵訊後將楊嫌等2人送辦。

台中市刑大偵四隊日前接獲線報，南投縣魚池鄉山區一處鴿舍旁設有一處毒品咖啡包分裝場，經過長期蒐證，鎖定楊姓主嫌為首的販毒集團，雇用數人擔任分裝、倉儲管理、販賣，企圖利用鴿舍為掩護，希望以鴿子糞便臭味掩蓋毒品惡臭，避免居民接近並發現該分裝場，每次分裝完成，還小心翼翼的將器具藏在轎車內。

警方發現，楊嫌為求降低成本，獲取暴利，毒咖啡包內摻入大量橘子口味的果汁粉，僅有少量卡西酮，現場查扣140包毒咖啡包，每包重500公克，以市價1包600元，大約8萬4000元，粗估不法所得已有40萬元，偵訊後將楊及另名張姓員工移送地檢署偵辦，兩人分別以10萬元、5萬元交保。

警方表示，剛開始蒐證時，鴿舍內擠滿鴿子，後來再去竟剩下個位數，經詢問附近居民，原來，楊嫌有次訓練鴿子飛行，結果鴿子全飛走了，笑說，「連鴿子都受不了毒品惡臭」。