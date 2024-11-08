鴿子搭高鐵！車廂裡亂飛旅客傻眼　網：貨真假實早鳥票

▲高鐵車廂昨晚有鴿子上竄下跳，保全和飼主合力捉住，嚇壞旅客。（圖／threads wweng提供）

記者楊永盛／苗栗報導

高鐵列車竟出現鴿子！有網友昨（7）晚在threads上貼文，高鐵竟出現一隻鴿子在車廂裡面飛來飛去，旅客面面相覷不知該如何，疑似飼主的男子見狀趕緊起身，費了一番功夫才捉住鴿子。網友看到影像留言「貨真價實早鳥票、比起自己飛，還是搭高鐵比較快」！

網友wweng在threads以「高鐵風雲」為題貼文，畫面中一隻鴿子在車廂內有時在地板走來走去，有時飛上車廂頂部或站在椅子上。貼文一出立即引發網友熱烈留言：「早鳥票！」、「等牠出了車廂才發現牠是不是瞬間移動了 怎麼離家變這麼遠」、「趕快通知列車長有鳥逃票」、「不要以為你沒佔位子就不買票」。

▲高鐵車廂昨晚有鴿子上竄下跳，保全和飼主合力捉住，嚇壞旅客。（圖／threads wweng提供）

據指出，鴿子昨晚跟飼主搭乘842車次的北上高鐵，傍晚接近6點快到苗栗站時，一開始鴿子只是在地上走來走去，多數乘客還沒發現鴿子，後來鴿子在車廂裡來回飛行，才吸引旅客的目光，抵達苗栗站的時候，保全想把鴿子趕離車廂，但一名疑為飼主的白色帽子男子，也加入捕鴿。

▲高鐵車廂昨晚有鴿子上竄下跳，行經苗栗站附近被保全和飼主合力捉住。（圖／記者楊永盛攝）

列車長後來得知白帽男是鴿子主人，告誡鴿子是不能帶上高鐵，白帽男沒有多久帶著行李和鴿子一起下車。高鐵公司指出，一般規定可攜帶貓、狗、兔、龜、魚蝦、小型寵物鳥類等，但有危害旅客或影響公共衛生之物種，例如：鳥禽、蛇蜥，或有異味的動物等，不得攜帶上車。

針對此事，高鐵回應表示，經查影片內容發生於，11/7日842車次(台中-苗栗路段)，車安保全及高鐵人員接獲旅客通報車廂內有鴿子飛竄，立即協助捕捉，後經飼主招喚順利捕獲，高鐵公司立即依照「旅客運送契約」，拒絕運送該旅客，要求其攜帶鴿子於苗栗站下車。

台灣高鐵公司嚴正重申，旅客不得攜帶禽鳥上車，若經查獲除立即拒絕載送外，若影響其他旅客安寧或營運安全，高鐵公司將立即通報鐵路警察依法辦理，呼籲旅客切勿以身試法，影響高鐵安全及其他旅客權益。