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日本友誼市山形市議長、議員　參與巨人盃支持雙方交流

▲日本友誼市山形市長谷川議長與山形議員們，專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲日本友誼市山形市長谷川議長與山形議員們，專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

精彩的台南市跨年活動剛順利落幕，緊接著是元旦盛大開打的巨人盃國際青少棒錦標賽，這兩場重要活動都能看到台南友誼市日本山形市的長谷川幸司議長、田中英子議員一同開心參與的身影。

▲日本友誼市山形市長谷川議長與山形議員們，專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

長谷川議長與山形議員們素來非常支持台南與山形的實質交流，這次率領山形的棒球隊球員專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年，而在1日的巨人盃錦標賽開幕式中，長谷川議長除了受邀致詞，更擔任開球打擊手，與擔任投手黃市長搭配，順利為賽事拉開序幕。

▲日本友誼市山形市長谷川議長與山形議員們，專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，在長谷川議長以及佐藤孝弘市的持續大力支持下，在體育、文化、觀光、物產上都有極為緊密的互動，去年的台灣燈會，山形的市長、議長不只親自來台南相挺，更派遣花笠舞團隊參與開幕式演出，府城成功燈會也高掛山形手繪燈籠，不僅如此，7月更率領了大規模市民團挺台南觀光；而台南的手繪燈籠也在山形花笠祭典時飄揚、台南的芒果與農特產在山形物產展熱賣，而金城國中棒球隊更移地前往山形交流訓練，在在顯示台南與山形的情誼深厚。

▲日本友誼市山形市長谷川議長與山形議員們，專程前來參加巨人盃賽事，黃偉哲市長特別邀請議長等人參加跨年晚會，與台南市民一起倒數跨入新年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長更說，在迎向2025之際，再次見到長谷川議長與田中議員造訪，內心可說是感謝與感動交織，謝謝議長與議員用行動力挺台南與山形的交流，雙方的情誼在一次次互動中累積與深化，尤其開心看到，兩地的國中學子透過棒球會友，在君子之爭的球賽中建立起年輕世代友誼。

山形市長谷川幸司議長在巨人盃錦標賽開幕時對黃市長及大會致上誠摯感謝，並表示台南跟山形的選手在當天比賽後進行了愉快的交流，大家變成好朋友，今後也期待透過棒球運動，以及在台南參加國際賽事，深化台日之間小朋友的友好，也期待兩地小朋友們未來順利長大。

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