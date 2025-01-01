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俄羅斯想擴大戰火？　軍事機密文件曝：若與北約開戰擬打擊日韓

▲▼俄軍坦克的Z字符號。（圖／路透）

▲俄羅斯機密文件顯示，如果俄國與北約開戰，俄軍將計劃打擊日韓。（圖／路透）

文／中央社

英國金融時報報導，俄羅斯擔心一旦與北大西洋公約組織開戰，其東疆恐遭美國及其區域盟友攻擊而暴露弱點，俄軍計畫在此情況下打擊日本和南韓。

「金融時報」（Financial Times）檢視2013至2014年期間流傳的一系列遭外洩俄羅斯機密軍事文件，內容概述涵蓋諸如道路、橋梁和工廠等160處地點的相關打擊計畫。

西方消息人士向「金融時報」展示這些文件，內容凸顯莫斯科對其東翼嚴重關切。俄羅斯軍事規劃人士擔心，一旦與北大西洋公約組織（NATO）爆發戰爭，其東疆恐暴露於戰火中，而且易受美國軍事資產和美國區域盟友攻擊。

這些文件取自29份俄羅斯機密軍事檔案，主要關於2008年至2014年間俄國為東部前線潛在衝突而培訓軍官，這仍被視為與俄羅斯戰略息息相關。

曾任北約武器管制官員的華府智庫史汀生研究中心（Henry L. Stimson Center）客座學者奧伯克（William Alberque）指出，外洩文件加上北韓近期派兵軍援俄羅斯，證明歐洲和亞洲戰區直接相關且密不可分，亞洲無法置身於歐洲衝突之外，反之亦然。

奧伯克指出，這些文件凸顯出俄羅斯如何看待來自西方國家亞洲盟友的威脅，克里姆林宮擔心這些亞洲國家會困住區域內的俄軍，或是讓美國得以引領對當地俄軍展開攻擊，包括以俄羅斯飛彈旅為目標。

他表示：「一旦俄羅斯出人意表攻擊愛沙尼亞，他們將必須打擊美軍及其在日本和南韓的協力者。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）沒有回應置評請求。

俄羅斯目標清單上的前82個地點具備軍事屬性，例如日本和南韓武裝部隊的中央和區域指揮總部、雷達設施、空軍基地和海軍設施等。

上述目標清單也包括道路、鐵路隧道等日本民用設施場址，例如連結本州和九州的關門隧道。能源基礎設施也是俄羅斯優先攻擊目標，清單上涵蓋東海地區核電廠等13個發電廠，以及煉油廠。

至於南韓，俄方首要民用目標是橋梁，不過清單上也有浦項的鋼鐵廠和釜山的化學廠等工業地點。

曾任日本防務省研究員的慶應義塾大學副教授鶴岡路人表示，如果俄羅斯導致歐洲衝突擴散，即所謂的「橫向升級」（horizontal escalation），這對日本而言尤其深具挑戰。

他說：「面對與北韓或中國的衝突，日本將有早期預警。我們可能有時間準備並試圖採取行動。但關於來自歐洲的橫向升級，東京當局預警時間較短，日本只有更少選項自力避免衝突。」

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