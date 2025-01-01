老公領38萬年終「帶公婆飛日本」　叫岳母在台灣玩！妻見金額怒了

▲老公領年終38萬，如今為了岳母旅遊費，引發夫妻紛爭。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，老公年終38萬規劃日本行，卻遭婆婆反對讓娘家媽媽同行，直言不想兒子多出費用。老公夾在中間難為，最後只拿2萬給岳母做台灣遊，讓原PO相當不滿。文章曝光後，全場逆風反轟，「不要搞成離婚再來後悔」、「妳應該幫自己父母出的，難道妳沒在賺錢？」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，老公今年年終領了38萬，特別規劃日本之旅，並且帶著公婆一起去玩，於是原PO希望娘家媽媽也同行。

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殊不知，婆婆得知後拒絕，且強調不想兒子多出岳母的費用。夾在中間的老公也非常尷尬，原PO不爽直呼，「最後老公只給了20000元給我媽媽，叫我媽媽台灣遊。」

底下網友紛紛搖頭回應，「妳可以幫妳媽出，沒人會阻止」、「社團中不是很崇尚『自己的媽媽自己顧』嗎」、「妳離婚還能找到這樣的老公嗎」、「你媽沒兒子嗎」、「不知足」、「妳再貼一點錢，就可以幫妳媽報團了啊」、「2萬在台灣旅遊已經很不錯了，妳自己的媽媽不用表示什麼嗎？都給老公出？」「不要搞成離婚再來後悔」。

原PO則在留言串回應，「我是獨生女，爸爸早些年走了。」