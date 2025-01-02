轟柯文哲影響輿論、有滅證慣性　吳靜怡：七成民眾已經不相信柯

▲柯文哲。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金相關弊案，不服民眾黨前主席柯文哲4人再獲台北地院裁定交保提出抗告，台灣高等法院昨（1日）撤銷原裁定，發回台北地方法院，下午將再開羈押庭。 對此，政治評論員吳靜怡今（2日）表示，柯文哲卸任市長前，下令市長室秘書刪除「PM會議追蹤系統」有關都委會審議的資料，這表示柯文哲有「滅證事實」和命令他人共犯的慣性，更會利用政治手段影響社會輿論。她強調，現在台灣七成民眾已經不相信柯文哲，形同社會性死亡。

高院1日表示，原審2024年12月26日、27日、29日就被告柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告進行訊問後，除了彭振聲坦承被訴圖利罪嫌外，被告4人均否認本件起訴書所指涉犯罪嫌，且多所辯解。參酌被告4人與其他被告或證人之供述未盡相符，顯尚存勾串空間。

對此，吳靜怡表示，柯文哲卸任市長前，下令市長室秘書刪除「PM會議追蹤系統」有關都委會審議的資料，這表示柯文哲犯罪行為是早有預謀，並且有「滅證事實」和命令他人共犯的慣性。

吳靜怡表示，柯文哲更會故意利用政治手段帶動風向影響社會輿論，從紙條「陳其邁高雄國賓飯店」到市議會調查京華城時，成立「黨發言人、議員、律師、市府現任公務員」相關群組討論因應方案，指揮木可公關財務銷毀帳務資料等等行徑，甚至連近期「解除通信禁令來寄辭職信」都可能只是意圖搗亂法院視聽，有寄還是沒寄？交代不清！

接著，吳靜怡批評，一般涉及公益侵占相關的貪污犯，怎麼會在交保出來時，就直接踏進被利益侵占的相關單位？請問，把梁秀菊財務長的證詞放在哪裡？更何況還上演了抱抱秀，相關從競總、基金會證人抱到跟木可公關相關證人，這種大膽妄為又能開直播的行徑，是不是也成為變相給證人的一種霸凌。

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吳靜怡直言，證據擺在眼前，難道說實話也要被獵巫？然後，只要任意翻供、隱瞞事實就成為救世主。這樣的風氣，橘子許芷瑜還敢回來嗎？橘子最清楚，柯文哲有龐大網軍。

吳靜怡指出，柯文哲剛開始解釋記帳本內的數字是時間，至今變成不否認有收受記帳本的錢，據檢調資料，柯文哲拿了錢交給橘子1500萬，這筆數額需要許芷瑜回國指認，到底是政治獻金還是收賄，又或者許多金流都會被列入財產來源不明罪。

吳靜怡再指，柯文哲一路走來沒有變過，從卸任前就開始涉及收賄現金、教唆滅證、共同串證、使用通訊軟體、寫字條、使用他人申辦手機、更改姓名等指使他人，這些行為電子腳鐐根本無法偵測。

吳靜怡說，柯文哲寧願冒著被羈押、交保成為上億夫的風險，也不願意讓橘子許芷瑜從海外回國指證清白？柯文哲喊著要看病危老爸，但從未見柯文哲兒子柯智堯回來看看阿公？

最後，吳靜怡強調，現在台灣七成民眾已經不相信柯文哲，柯文哲形同社會性死亡，民眾黨的黃國昌時代即將來臨，到底什麼時候可以幫忙台灣政治省電關燈，指日可待。柯文哲涉及犯罪，真正被抄家滅族影響聲譽的恐怕不是柯家，而是更有威望的杜聰明家族。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼政治評論員吳靜怡Grace。（圖／《豈有此呂》）