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百度李彥宏：AI競爭比任何時候更激烈　今年將繼續井噴式成長

▲▼百度董事長兼首席執行官李彥宏 。（圖／CFP）

▲百度創辦人李彥宏。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏1月1日發信給全體員工，談到百度2025年的發展，他強調，今天人工智能領域的競爭比任何時候都更加激烈，技術迭代的速度比以往任何時候都更快，百度面臨的挑戰也是前所未有的，「大模型賦能的AI原生應用正在各行各業各種場景迅速普及，雖然超級應用尚未出現，AI的實際滲透率已經不低，並將在2025年繼續井噴式增長。」

總結百度25年來的歷程，李彥宏說，百度先後經歷了PC互聯網時代，移動互聯網時代，現在已經基本進入了人工智能時代，而百度多年來一直把超過收入20%的資金投入到研發上，並且不遺餘力地嘗試把最前沿的技術產品化，「因為我們相信只有規模化的應用才能讓技術發揮它的價值，甚至近年來在人工智能方面的實踐表明，重大的技術突破，顛覆式的創新往往是規模化應用的結果，而不是原因。」

▼百度開發的AI文心一言。（圖／CFP）

▲百度開發的文心一言。（圖／CFP）

李彥宏指出，「沒有萬卡集群就不會有大模型的智能湧現，就不會有這次生成式AI的浪潮；沒有數以億計的運營公里數，無人駕駛就不可能比有人駕駛安全十倍；沒有大量的AI原生應用的推動，國產AI晶片就不可能真正成熟。」

李彥宏認為，走在技術的最前沿也意味著要冒更大的風險，要承受高於同行的失敗概率，要耐得住寂寞，要忍受別人的不理解甚至白眼，要不斷試錯，要知道哪一天方向走錯了需要迅速調整方向，重新出發，甚至要對自己的能力邊界有清醒的認知，並且不斷總結經驗教訓，以利再戰。

李彥宏說，如同過去一樣，這一年百度堅定地在AI技術上探索創新，在全球首創了基於圖片的檢索增強技術iRAG，大大降低了圖片生成的幻覺問題；致力於讓不會寫程序的素人具備程序員的能力，為此發表了「秒噠」，這與全球主流的代碼輔助生成形成鮮明的對比；百度也在大模型應用領域獨樹一幟，為4000萬文庫的付費用戶提供內容創作和思想碰撞能力。

據了解，百度將在2025年初推出文心大模型的新版本，以鞏固在基礎模型上的領先優勢。

▲▼百度搜尋引擎。（圖／CFP）

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