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雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛　造車共花了1300億元

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲小米創辦人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

小米集團創辦人雷軍2024年12月31日為小米汽車定下了2025年交付30萬輛車的目標。同時，雷軍也「闢謠」，有傳聞說小米造車只花了100億元人民幣（約430億元新台幣），但其實是花了300億元（約1300億元新台幣）。

小米汽車2024年完成了13.5萬輛的交付量，雷軍在跨年直播上提到，新的一年，小米汽車的目標是交付30萬輛車，「可能很多朋友們不太了解車廠，很多車企可能幹了十幾年銷量都沒有超過30萬輛。過30萬輛不是一個輕鬆的指標，今天幹得最出色的車廠比亞迪，也是用了10年時間才過30萬輛。」

對於小米汽車的成功，雷軍坦言，自己彷彿「活在夢裡」，是想都不敢想的成績，「很多朋友也在問我，說實話，我自己都有點懵。」雷軍說，在造車之初，他曾面臨巨大的壓力，「今年年初，我請教了23位媒體老師，超過20位都不看好，認為月銷2000輛就很不錯了。但雷軍最後還是定下7萬輛的目標，給供應鏈的備料是7.6萬輛，最後的總交付量卻達到13.5萬輛。」

▼小米汽車SU7。（圖／CFP）

▲▼小米,小米汽車,中國,大陸 。（圖／視覺中國CFP）

雷軍也在直播中「辟謠」，他指出，不少營銷號誇他是「營銷之神」，說小米造車一共就只花了100多億元，但這只夠研發費用，還有門店鋪設、員工費用等，「小米造車總支出大概在300億元左右，雖然小米汽車做得不錯，但還沒到營銷號說的地步。」

雷軍也期盼，汽車產業能夠健康有序發展，少一點背後發黑稿、捅刀子，「大家有本事，就放在產品和客戶服務上，不要把精力放在歪門邪道的事情上，這句話也送給所有創業的朋友，造車很苦，但成功一定很酷。」

雷軍強調，在困難中保持樂觀和堅韌是很重要的，要熬得住，2024年小米業績和股價都有所回升，「年年難過年年過，一年過下來還不錯。」

最後，雷軍還說，自己不是爽文男主，也沒考過700分，人生低谷時卡裡也沒有40億，「我也跟大家一樣在農村出生，靠勤奮、靠努力，也靠這個時代的機會，一步一步走到今天，我覺得人生成功絕對不是什麼爽文。大家看一下笑一笑就好，聽到這個『爽文第一男主』，我渾身都不舒服，也請大家幫我辟謠。」

▲▼小米,小米汽車,中國,大陸 。（圖／視覺中國CFP）

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