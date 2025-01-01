新北市圖淡水分館新裝亮相　秘境河景閱讀區「超Chill」

▲新北市圖淡水分館新裝亮相。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

坐擁淡水河景，還可以欣賞臺灣八景之一的「淡水夕照」，新裝亮相的新北市立圖書館淡水分館，特別將淡水的無敵河岸美景變成圖書館閱讀區的一部分，除了打造視野相當棒的戶外景觀閱讀區，同時滿足愛書人的願望清單，好書、咖啡、夕陽、水岸景觀，全都具足。

已有37年歷史的淡水分館，侯友宜表示，有水的城市才感性，有閱讀的生活才浪漫，淡水同時擁有水岸生活與愛書人夢想中的閱讀場景，此次淡水分館翻新改造時特別融入河景視野，打造與河海互動的閱讀角落，室內的靠窗閱讀區不管是三樓、四樓還是五樓，淡水河景皆可映入眼簾；戶外露臺則成為悠閒度假風的景觀閱讀區，可以欣賞無敵河景與迷人夕陽，超級療癒；還有書架旁的角落空間，是個人獨享的「秘密閱讀基地」。

侯友宜同時指出，淡水區人口已經突破20萬大關，淡水一直以來都是吸引國內外遊客朝聖的熱門旅遊景點，有著大量的觀光人口，近年來隨著淡海新市鎮與淡海輕軌的開發，以及緊接著淡江大橋、淡北道路、淡海輕軌二期等重大交通建設的陸續啟動，帶動淡水人口持續增長，民眾閱讀需求日增，所以淡水分館的改造除了強化建築物的整體結構安全之外，也特別優化與升級空間及設備，今日啟用後，相信可以提供淡水地區民眾更安心的閱讀環境與舒適的閱讀感受。

新裝亮相的淡水分館煥然一新，充裕的空間讓喜愛閱讀的人都可以找到適合自己閱讀的角落與書約會。除了可以賞景看夕陽，享受淡水河岸風光的圖書閱覽區，兒童閱覽室則以Tiffany藍搭配海底世界的布置，打造清新脫俗的空間，讓人彷彿置身在清涼的海水裡閱讀。為了讓閱讀更為有趣且宏觀，特別運用高低錯落的書架，排列出如迷宮般的有趣動線，從不同入口進入，都可以與好書在書架前相遇，希望吸引每一個走進圖書館的孩子。親子共讀區可以讓孩子或坐或趴，享受繪本裡的世界。

歡慶淡水分館重新開館，2025年起將結合地方藝文團體與社區學校陸續推出豐富的閱讀與藝文展演活動，包括「動身體話繪本」親子活動；陳艾妮作家講座Encore！安可！樂齡樂活，價值再現」；以及「淡水400年」陳艾妮畫作展、「畫說溪望—我的樹梅坑溪」在地畫作聯展、「大河東去—從滬尾到淡水」在地文史特展等，詳細開館資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2622-4664。