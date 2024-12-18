　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年度閱讀暢銷榜出爐　瑞典心靈書奪下冠軍稱霸三平台

博客來2024年度閱讀暢銷總榜TOP10（圖／博客來提供）

▲博客來揭2024年度閱讀暢銷，心理勵志類大放異彩、漫畫熱潮席捲全民，投資理財持續登榜。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2024年書迷愛看什麼書？博客來、樂天Kobo及Readmoo讀墨電子書陸續發表年度閱讀暢銷榜，為年末選書提供了參考指南，而不同平台的榜單雖略有差異，榜首卻是很一致，心理勵志書籍《我可能錯了》以壓倒性優勢，横掃三平台冠軍，可說是今年必看的大熱門，也顯示讀者對於探索自己和降低內耗的需求持續高漲。

博客來「2024年度閱讀暢銷總榜TOP10」揭曉，心理勵志類奪下四個席次最風光，冠軍由瑞典暢銷心靈書《我可能錯了》奪得，銷售更勝去年，《蛤蟆先生去看心理師》、《別對每件事都有反應》持續穩坐暢銷榜第4、5名；蔡康永的《你願意，人生就會值得》展現衝刺力道，距榜單計算截止僅上市2個月，一舉衝上第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

今年熱血漫畫再度登上高峰，運動競技熱作《排球少年》是最大贏家，在影視化助攻下，系列作品銷售逾9萬冊，兩個作品入榜前十名，其中《排球少年！！10週年編年史》不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍。商業理財書穩健成長，《原子習慣》連續6年入榜奪得第3名，劉潤的《底層邏輯》則是成功躋身第10名。此外，第9名的《抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛》，「抄寫」也是幫助加深記憶的好方法，多重感官同步運用，練就出色的英文能力。

樂天Kobo 2024年度Top10書籍（圖／樂天Kobo提供）

▲樂天Kobo「2024年度百大電子書暢銷榜」，由《我可能錯了》拿下台灣暢銷榜年度冠軍。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo也公布台灣讀者矚目的「2024年度百大電子書暢銷榜」，商業理財類共有38本書入榜最多，其中最受歡迎的《持續買進》拿下季軍，長銷暢銷書《原子習慣》排名第5；文學小說類則有28本書入榜，數量較去年成長超過一倍，前10名就有4本上榜，包括第2名《明日，明日，又明日》、第4名《強風吹拂》、第7名《詭畫連篇》、第9名《不便利的便利店》。

心理勵志類入榜書籍也較去年增加，由《我可能錯了》榮登今年冠軍，去年冠軍《蛤蟆先生去看心理師》排名第4。另外，人文社會類與自然科普類分別有6本和4本書籍入榜，以《底層邏輯》與《多巴胺國度》最暢銷。

Readmoo讀墨電子書2024年度百大暢銷前十（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

▲Readmoo讀墨電子書年度百大暢銷榜出爐，從榜單可以看到讀者用閱讀與世界對話、觀照自我與本質。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

Readmoo讀墨電子書2024年度百大暢銷榜、閱讀榜出爐，綜觀榜單發現，暢銷榜類型占比整體與前一年差異不大，文學小說仍是大宗，其次是商業理財與勵志成長，差異最大的是社會科學書類，從去年3本增加至今年8本，值得一提的是，社科類型入榜書籍，僅有《連結》為翻譯書。而今年讀者興趣廣泛，不但文學小說內容多元，也很關心世界與台灣的關係，在投資、健康與人際關係方面，反映了用閱讀回望自我、回歸本質的企圖。

今年入榜書籍中，包括《不當世界的局外人》、《時代如何轉了彎》、《再談阿共打來怎麼辦》和《打台灣不如騙台灣》，都是以台灣視角，解析社會或與國際局勢對話的作品。文學小說如《黃色臉孔》、《巴別塔學院》，都是話題華裔作家匡靈秀的熱銷作品；在諾貝爾文學獎帶動下，韓國得獎作家韓江《素食者》、《少年來了》、《永不告別》多部作品也紛紛入列；《三體》、《化學課》則是透過影視改編翻紅，重回暢銷行列。另外，讀者對推理類型的熱愛依然不減，今年甫創刊的原生電子推理雜誌《PUZZLE》首刊也強勢挺進百大。

延續2023年的銷售氣勢，勵志成長書籍繼續穩坐銷售霸主，《我可能錯了》與《蛤蟆先生去看心理師》全年暢銷，直到最後一個月才分出勝負；《你就是困住自己的那座山》七月才上架，畫線已經超過1萬8,000則。而讀者等待多年的蔡康永電子書作品，《蔡康永的情商課──為你自己活一次》、《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》、《蔡康永的說話之道》、《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》4本皆入榜。

作為暢銷榜第二大的商業理財類，無論是投資或職場都偏重心法與思維邏輯，諸如《底層邏輯》、《持續買進》、《致富心態》、《逆思維》、《打造第二大腦》等書，有接近一半的入榜書籍是從2023年蟬聯至今。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／羈押105天將起訴！　柯文哲聲請解除禁見
獨／林襄、Vicky上《玩很大》為座位槓上　吳宗憲說話了
Vicky不爽林襄、穎樂還傳訊誇可愛　她驚：前輩說喜歡都不要
大馬31歲網紅來台失聯！　爸媽急尋人：曾說要多住幾個月
新北國中師爆性侵！　帶學生回家「側錄連5天硬上」
林襄、林穎樂佔座爭議一次看完！
快訊／低溫特報！　3縣市「非常寒冷」
終於點名林襄、穎樂！　她點關鍵「老藝人被詬病的地方」
台達電內湖總部「25歲男員工」墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】統一企業集團數位生活平台uniopen開站　生活由我Open！

年度閱讀暢銷榜出爐　瑞典心靈書奪下冠軍稱霸三平台

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用　1天最低20元

漢堡王招牌「華堡日」無預警喊停！6折優惠剩今天

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍推出新春限量酒款　好喝又吸睛，祝願蛇麼都順利

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場！12款獨家周邊免積分入手

年末聚餐沒局？燒肉也能獨食！便利商店燒肉鮮食推薦排行TOP3

【廣編】LG跨越科技與情感界限　透過台劇打造居家美學新風潮

7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

【泰格與雪兒】OMI業配

伯恩山犬趴門口吹風遇怪人　摸狗變被摸觸發一連串反轉

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

【廣編】統一企業集團數位生活平台uniopen開站　生活由我Open！

年度閱讀暢銷榜出爐　瑞典心靈書奪下冠軍稱霸三平台

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用　1天最低20元

漢堡王招牌「華堡日」無預警喊停！6折優惠剩今天

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍推出新春限量酒款　好喝又吸睛，祝願蛇麼都順利

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場！12款獨家周邊免積分入手

年末聚餐沒局？燒肉也能獨食！便利商店燒肉鮮食推薦排行TOP3

【廣編】LG跨越科技與情感界限　透過台劇打造居家美學新風潮

7-11耶誕節咖啡買10送5！隱藏優惠「買1送1」　門市任2杯79折

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！收訊滿格體驗快又穩，驕傲示範「全台飆透透」

電影散場摔成「頸椎退化」怒提告　結局卻讓人大跌眼鏡

不是霸道男！超多妹子愛爆「1類男生」掀共鳴：是寶藏

快訊／羈押105天將起訴！柯文哲聲請解除禁見　北院審酌中

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨／又爆名人不雅影像外流！「被害人目錄」驚見男藝人、球星

詐團車手扮警察！劫同業100萬贓款　辯「搶到磚頭」下場曝

信義區「微點咖啡」12／31熄燈！業者留伏筆：是逗點不是句點

〈孤獨的總和〉點閱破2700萬　吳汶芳曝創作內幕：成長期不被理解

《人工生殖法修正草案》爭議　天主教會：盼代理孕母議題打住

兒患思覺失調「親手殺掉媽媽、妹妹」　劉青雲超神演技逼哭觀眾！

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

消費熱門新聞

大蛇丸揪「15年老戰友」重回一中夜市！

7-11耶誕咖啡買10送5、隱藏優惠買1送1

全家開放24小時寄物！不想提重物、面交取貨都可用

全聯《魷魚遊戲》限時攤位信義區登場

漢堡王美式花生重磅漢堡限時28天賣

漢堡王招牌華堡日無預警喊停！

指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍新酒

超商咖啡優惠懶人包！7-11買1送1、全家寄杯6折

全家打造移工中文教室！酸辣燙買2送2、零食10元多1件

姓名中「不可思議」1字　7-11冠軍咖啡免費喝

達美樂起司火山披薩限時買1送1

全家1招「7元吃燒仙草、喝美式」

「酷洛米、布丁狗」湯圓超萌！

更多熱門

相關新聞

亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間　誠品生活松菸登場

亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間　誠品生活松菸登場

以100%雙桶熟成，小批次手工慢藝聞名世界，征服逾170面世界烈酒大賽金獎，法國銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌－－亞伯樂（Aberlour），以「越懂得 越值得」品牌精神為核心宗旨，帶領全球品酩者深入鑽研品懂威士忌奧秘。

2024聖誕活動3處作伙迺

2024聖誕活動3處作伙迺

《給我40歲的女兒》的38個提醒

《給我40歲的女兒》的38個提醒

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

《解憂貓禪語》像貓一樣做自己

《解憂貓禪語》像貓一樣做自己

關鍵字：

閱讀看書電子書書單暢銷榜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃小柔全說了「佔位的人是林襄與穎樂」

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

「鉛筆屎」恐是大腸癌！出現7大症狀快就醫

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

陸爆料網紅「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

下體常濕一片！妹子「愛上1物」惹火媽

VICKY發聲回應是故意說高鐵

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面