年度閱讀暢銷榜出爐　瑞典心靈書奪下冠軍稱霸三平台

▲博客來揭2024年度閱讀暢銷，心理勵志類大放異彩、漫畫熱潮席捲全民，投資理財持續登榜。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2024年書迷愛看什麼書？博客來、樂天Kobo及Readmoo讀墨電子書陸續發表年度閱讀暢銷榜，為年末選書提供了參考指南，而不同平台的榜單雖略有差異，榜首卻是很一致，心理勵志書籍《我可能錯了》以壓倒性優勢，横掃三平台冠軍，可說是今年必看的大熱門，也顯示讀者對於探索自己和降低內耗的需求持續高漲。

博客來「2024年度閱讀暢銷總榜TOP10」揭曉，心理勵志類奪下四個席次最風光，冠軍由瑞典暢銷心靈書《我可能錯了》奪得，銷售更勝去年，《蛤蟆先生去看心理師》、《別對每件事都有反應》持續穩坐暢銷榜第4、5名；蔡康永的《你願意，人生就會值得》展現衝刺力道，距榜單計算截止僅上市2個月，一舉衝上第7名，反映今年大眾聚焦於「降低自我內耗」的關注，劃清與他者的界線，讓情緒自由。

今年熱血漫畫再度登上高峰，運動競技熱作《排球少年》是最大贏家，在影視化助攻下，系列作品銷售逾9萬冊，兩個作品入榜前十名，其中《排球少年！！10週年編年史》不僅奪得年度亞軍也是新書冠軍。商業理財書穩健成長，《原子習慣》連續6年入榜奪得第3名，劉潤的《底層邏輯》則是成功躋身第10名。此外，第9名的《抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛》，「抄寫」也是幫助加深記憶的好方法，多重感官同步運用，練就出色的英文能力。

▲樂天Kobo「2024年度百大電子書暢銷榜」，由《我可能錯了》拿下台灣暢銷榜年度冠軍。（圖／樂天Kobo提供）

樂天Kobo也公布台灣讀者矚目的「2024年度百大電子書暢銷榜」，商業理財類共有38本書入榜最多，其中最受歡迎的《持續買進》拿下季軍，長銷暢銷書《原子習慣》排名第5；文學小說類則有28本書入榜，數量較去年成長超過一倍，前10名就有4本上榜，包括第2名《明日，明日，又明日》、第4名《強風吹拂》、第7名《詭畫連篇》、第9名《不便利的便利店》。

心理勵志類入榜書籍也較去年增加，由《我可能錯了》榮登今年冠軍，去年冠軍《蛤蟆先生去看心理師》排名第4。另外，人文社會類與自然科普類分別有6本和4本書籍入榜，以《底層邏輯》與《多巴胺國度》最暢銷。

▲Readmoo讀墨電子書年度百大暢銷榜出爐，從榜單可以看到讀者用閱讀與世界對話、觀照自我與本質。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

Readmoo讀墨電子書2024年度百大暢銷榜、閱讀榜出爐，綜觀榜單發現，暢銷榜類型占比整體與前一年差異不大，文學小說仍是大宗，其次是商業理財與勵志成長，差異最大的是社會科學書類，從去年3本增加至今年8本，值得一提的是，社科類型入榜書籍，僅有《連結》為翻譯書。而今年讀者興趣廣泛，不但文學小說內容多元，也很關心世界與台灣的關係，在投資、健康與人際關係方面，反映了用閱讀回望自我、回歸本質的企圖。

今年入榜書籍中，包括《不當世界的局外人》、《時代如何轉了彎》、《再談阿共打來怎麼辦》和《打台灣不如騙台灣》，都是以台灣視角，解析社會或與國際局勢對話的作品。文學小說如《黃色臉孔》、《巴別塔學院》，都是話題華裔作家匡靈秀的熱銷作品；在諾貝爾文學獎帶動下，韓國得獎作家韓江《素食者》、《少年來了》、《永不告別》多部作品也紛紛入列；《三體》、《化學課》則是透過影視改編翻紅，重回暢銷行列。另外，讀者對推理類型的熱愛依然不減，今年甫創刊的原生電子推理雜誌《PUZZLE》首刊也強勢挺進百大。

延續2023年的銷售氣勢，勵志成長書籍繼續穩坐銷售霸主，《我可能錯了》與《蛤蟆先生去看心理師》全年暢銷，直到最後一個月才分出勝負；《你就是困住自己的那座山》七月才上架，畫線已經超過1萬8,000則。而讀者等待多年的蔡康永電子書作品，《蔡康永的情商課──為你自己活一次》、《蔡康永的情商課2：因為這是你的人生》、《蔡康永的說話之道》、《你願意，人生就會值得：蔡康永的情商課3》4本皆入榜。

作為暢銷榜第二大的商業理財類，無論是投資或職場都偏重心法與思維邏輯，諸如《底層邏輯》、《持續買進》、《致富心態》、《逆思維》、《打造第二大腦》等書，有接近一半的入榜書籍是從2023年蟬聯至今。