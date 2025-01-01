LIVE／柯文哲請辭黨主席　民眾黨開擴大中委會推代理主席

記者袁茵／台北報導

北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保、須電子監控，由於北檢質疑柯文哲仍是黨主席，恐有與其他證人串證可能，柯則於庭上表態請辭，並希望由民眾黨團總召黃國昌「幫忙」；而民眾黨也於今（1日）召開擴大中央委員會議，將由柯文哲親自主持，並正式宣布請辭黨主席，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民眾黨於2025年第一天下午3時召開擴大中央委員會議，地點位於中央黨部台玻大樓會議室，由柯文哲親自主持，出席人員包括全體中央委員、中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管，並要求人員需實體到場。根據該場會議流程，先由柯文哲進行致詞，接著進入討論事項、臨時動議，最後再由柯文哲做最後結語。

據了解，柯文哲已於會議中正式宣布請辭黨主席，並且在下午4時48分按照黨規16條規定推派「代理黨主席」，一共有2名候選人為黃國昌、林富男，林富男則主動表達退出選舉，在場15人扣除黃國昌自己的投票權，一共14位委員一致推薦黃國昌。

根據民眾黨黨規第16條規定，「黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推一人代理之。如所餘任期超過一年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日」。

北院2024年12月29日下午3時重開柯文哲羈押庭，庭審中檢方質疑柯文哲仍是黨主席，也實質掌握木可、眾望基金會等，恐有串證可能？柯文哲則表態，自己還是要請辭黨主席，否則民眾黨根本沒辦法運作，且未來恐怕每週都要跑法院，所以仍必須辭掉黨主席，「請黃國昌幫忙」，並希望能在一週內把相關程序處理完。

▼民眾黨主席柯文哲。（資料圖／民眾黨提供）