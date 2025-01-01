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香港2025兩大目標　李家超：改革求變、改善民生

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超1日在社群平台上發表新年賀詞，他表示，2025年政府將聚焦兩大目標，第一是改革求變，加強內聯外通；第二是改善民生，促進和諧共融，「2025年的『東方之珠』必定會更璀璨奪目，大放異彩。」

李家超提到，2024年是香港歷史性的一年，也是好事連連的一年，完成了《基本法》第23條本地立法的憲制責任，同時香港的經濟動力也不斷加強，中央送贈一對大熊貓，深圳恢復一簽多行，均帶動旅遊熱潮；機場第三跑道系統啟用、航班數量增加，香港經濟動力提升；政府造地建屋，精準扶貧，令民生不斷改善。

李家超指出，政府在2025將聚焦兩大目標，第一是改革求變，加強內聯外通，「面對內外環境的深刻變化，香港需要識變、應變、求變，主動作為，對接國家發展戰略，相信今年營運的河套深港科技創新合作區香港園區，將是推動香港成為國際創新科技中心的里程碑。」

第二個目標是改善民生，促進和諧共融，李家超認為，簡約公屋、社區客廳、中醫院及取消強積金對沖等多項改善民生措施，將進一步提升市民的幸福感和獲得感。

李家超強調，他深信社會各界都會積極參與推動香港發展，只要大家攜手努力，守正創新，齊改革同發展，2025年的「東方之珠」必定會更璀璨奪目，大放異彩。

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