懸賞100萬港元！　前TVB演員鄭敬基涉「煽動分裂國家」被通緝

▲鄭敬基於2020年6月25日離港。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

香港警務處國家安全處24日發布通緝令指出，包括前TVB演員「鄭敬基」在內，6名潛逃海外人士，對其展開通緝，並對每名通緝對象，懸賞100萬港元。鄭敬基被國安處指控，涉及「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

據《羊城晚報》報導，國安處發布的通緝令指出，包括前香港理工大學助理教授鍾劍華、加拿大廣傳媒行政總裁何良懋、藝人鄭敬基、前區議員劉珈汶、學生張晞晴、前「學生動員」召集人鍾翰林，6人在潛逃後，繼續從事危害國家安全行為，及損害香港社會整體利益，涉嫌煽動分裂國家，及顛覆政權。

▲鄭敬基在劇中，時常出演配角。（圖／翻攝自微博）

報導指出，鄭敬基在2020年7月至2024年6月期間，在社交媒體平台上，經營「HongKonger Station香港台」頻道，內容遭國安處認為，是在煽動分裂國家。鄭敬基於2020年6月25日離港，裁判官遂簽發手令通緝他歸案。

目前，國安部門正全力追捕，鄭敬基及其他通緝對象。

公開資料顯示，鄭敬基1962年出生於香港，祖籍福建省泉州市。他最初以歌手身份出道，成為二人男子組合「風雲樂隊」成員，並憑藉與黃寶欣合唱的《酒杯敲鋼琴》一曲成名；隨後，他涉足影視領域，參與了許多TVB劇集，如《烈火雄心》、《卡拉屋企》、《九五之尊》、《反黑先鋒》等，儘管多以配角身份出現，但憑藉多年的演藝經歷，他在螢幕上擁有了一定的曝光度和辨識度，成為不少港劇觀眾熟悉的面孔。