香港海上餐廳「太白海鮮舫」2026年復業　將推出《食神》佛跳牆！

▲太白海鮮舫（右）與珍寶海鮮舫（左）過去一起停泊在黃竹坑深灣。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港知名海上餐廳「太白海鮮舫」在疫情期間停業，近日傳出將分階段復業，最快在2026年下半年重新開幕，並計劃推出電影《食神》出現過的「超級無敵佛跳牆」。

太白海鮮舫擁有60年的歷史，在疫情期間停業，被新邦行有限公司收購，太白海鮮舫執行董事黃戴宇表示，深灣太白碼頭、深灣海角皇宮碼頭，及香港仔太白碼頭已經修繕完畢，將重新對外開放。

黃戴宇指出，太白海鮮舫的復業計劃將分為兩階段，第一階段從明年第一季開始，會舉辦「太白導賞團」，帶領民眾搭乘觀光船登上太白隔離船及觀魚船，探索太白海鮮舫的建築特色，也認識太白海鮮舫的文化歷史，包括水上人飲食文化、太白珍寶海鮮美食等。

黃戴宇也透露，將推出全新的「太白餐單」，包含過往的經典名菜，還有參考電影《食神》中「超級無敵海景佛跳牆」的佛跳牆餐點。

黃戴宇還說，他們參考香港仔水上人「船駁船」宴會形式，計劃融入新科技，發展「低空經濟」，用無人機送餐。

太白海鮮舫過去與珍寶海鮮舫一起停泊在香港島南區的黃竹坑深灣，組成「珍寶王國」海上餐廳；2020年疫情爆發之後，珍寶王國停業，珍寶海鮮舫被捐贈給香港海洋公園，2022年駛離香港時，在南海遭遇風浪沉沒。

▼珍寶海鮮舫已在南海沈沒。（圖／路透社）

