　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

▲屏東5大亮點 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東5大亮點 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推動台灣國內旅遊，交通部觀光署攜手全台各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，屏東縣以其獨特的自然景觀與文化亮點入選，並成為2025年1月的主打星縣市。透過系列活動，遊客不僅可發現屏東的魅力，還可參與豐富的抽獎活動。

▲屏東5大亮點 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東5大亮點 。（圖／屏東縣政府提供）

遊客可藉由手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動(https://100spotlights.taiwan.net.tw/points.php)，包含萬元旅遊金、星級飯店住宿券、同饗餐飲套券、栩悅號觀光列車車票、藍皮解憂號套票等獎項，總價值達100萬元。

1月期間造訪屏東五大亮點，包括勝利星村、老七佳部落、龍磐公園、旭海-觀音鼻自然保留區以及六堆客家文化園區，還能獲得額外1點的加碼點數，2月10日公開抽獎，獎項包含價值超過6萬元的空拍機、Marshall藍芽喇叭、Coleman印地安帳篷、四重溪溫泉季一日遊、以及屏東恆春半島自由行套票等多項旅遊好禮。

旅客除了向特約店家出示電子集章即享消費優惠，屏東縣政府更與勝利星村創意生活園區合作於1月4日至2月2日期間限定，憑當日至園區特約店家消費滿千元證明，即可至兌換處（旅天下、芙玉寶香皂文創概念店）兌換限量ericoco聯名小物（不挑款）；全區店家(不限特約)當日消費滿千元，還可兌換摸彩券，抽獎贈出屏東亮點一日遊遊程等獎項。

即日起至3月2日，至「屏東Go購」活動專區上傳參加「2024屏東四重溪溫泉季」、「2025風域曙光路跑」、「屏東落山風藝術季」、「屏東燈節」、「舊好勝 開運餃子ｘ年貨市集」「屏東熱帶農業博覽會」任一出遊照或入住屏東縣合法旅宿一晚證明，抽出100名贈送好禮。持續關注活動官網https://event.jwimarketing.com/pingtung100/，以及「屏東旅遊網」、「屏東Go好玩」FB、IG、Threads。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅志祥開唱「遭觀眾砸派」　失控畫面曝光
快訊／是元介宣布結婚！
快訊／震撼彈！　《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約
快訊／歐陽妮妮生了！　跨年夜全家「醫院迎男寶寶」
LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡
快訊／跨年焰火砸中日本女童！　台中市消防局開罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

2025年「亞洲最佳旅行地」8大城市　台南為台灣唯一上榜

南消二大元旦寒冬宣導不停歇　玉井分隊結合教育局防災體驗

臨床證明有效！腦中風病友關切新藥上市期程　慈院：積極爭取中

《雲林縣志》與《鄉鎮市志》同步編纂　共創雲林歷史新里程

邁向卓越新起點！雲林元旦升旗+健走　200元旦寶寶現身

橋梁便道遭颱風沖毀！　徐榛蔚要求春節前完工通行

屏東市元旦升旗+健行　場面熱絡萬人嗨翻

南消三大隊　2025將軍區文衡賜福元旦健走防火宣導

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

2025年「亞洲最佳旅行地」8大城市　台南為台灣唯一上榜

南消二大元旦寒冬宣導不停歇　玉井分隊結合教育局防災體驗

臨床證明有效！腦中風病友關切新藥上市期程　慈院：積極爭取中

《雲林縣志》與《鄉鎮市志》同步編纂　共創雲林歷史新里程

邁向卓越新起點！雲林元旦升旗+健走　200元旦寶寶現身

橋梁便道遭颱風沖毀！　徐榛蔚要求春節前完工通行

屏東市元旦升旗+健行　場面熱絡萬人嗨翻

南消三大隊　2025將軍區文衡賜福元旦健走防火宣導

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

劉至翰撿紅包冥婚過程超荒謬！新戲剛播「已掛彩3次」筋膜撕裂傷

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

高市大同醫院2025元旦長庚接棒　經營權轉換...陳其邁親曝利多　

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

地方熱門新聞

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

大同醫院換手經營！「倒數迎新年」醫護不捨哭了

快訊／輝人降臨台中！現場湧20萬人

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

劍湖山「888秒花火」400無人機共舞

31萬人搶看夢時代跨年煙火

台南好young跨年晚會18組藝人輪番開唱25萬人相約明年見

宗教團體敲響2025跨年鐘聲黃偉哲祝福「蛇宓隆發」

姜丹尼爾、DAYCHILD桃園跨年開唱

10萬人嗨爆高雄夢時代跨年！告五人開唱

防護員改行配電技師靠職訓成功換跑道

2025台南好young跨年晚會25萬人次3小時內場地復原

金曲巨星王識賢參拜福興宮太平媽祖

台南市元旦升旗典禮盼為台南開啟新篇章

更多熱門

相關新聞

交通部「五支箭」救花蓮觀光　台灣好行明年擴增至100條

交通部「五支箭」救花蓮觀光　台灣好行明年擴增至100條

花蓮經歷0403強震、颱風來襲，觀光產業受到重創，交通部從海陸空運輸著手搭配優惠措施，拋出「振興5支箭」，包括花蓮港明年郵輪停靠28艘次、台灣觀巴的花蓮套裝1折優惠延長到明年10月31日等措施，觀光署也規劃台灣好行路線，明年擴增至100條，提供國內外旅客更便捷的交通遊玩。

屏東26中階警官異動　名單一次看

屏東26中階警官異動　名單一次看

「2025歌舞昇屏High歌之夜」交管看這裡

「2025歌舞昇屏High歌之夜」交管看這裡

國外論壇問台北景點　網見1地勸：拜託忽略

國外論壇問台北景點　網見1地勸：拜託忽略

高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

高鐵延伸屏東不應該是「既定政策」　專家質疑路網計畫淪政治喊價

關鍵字：

旅遊台灣觀光100亮點抽獎屏東

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面