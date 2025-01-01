「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

▲屏東5大亮點 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

為推動台灣國內旅遊，交通部觀光署攜手全台各縣市政府推出「台灣觀光100亮點」，屏東縣以其獨特的自然景觀與文化亮點入選，並成為2025年1月的主打星縣市。透過系列活動，遊客不僅可發現屏東的魅力，還可參與豐富的抽獎活動。

遊客可藉由手機或平板GPS定位進行電子集章，即可參加「四季抽好禮」活動(https://100spotlights.taiwan.net.tw/points.php)，包含萬元旅遊金、星級飯店住宿券、同饗餐飲套券、栩悅號觀光列車車票、藍皮解憂號套票等獎項，總價值達100萬元。

1月期間造訪屏東五大亮點，包括勝利星村、老七佳部落、龍磐公園、旭海-觀音鼻自然保留區以及六堆客家文化園區，還能獲得額外1點的加碼點數，2月10日公開抽獎，獎項包含價值超過6萬元的空拍機、Marshall藍芽喇叭、Coleman印地安帳篷、四重溪溫泉季一日遊、以及屏東恆春半島自由行套票等多項旅遊好禮。

旅客除了向特約店家出示電子集章即享消費優惠，屏東縣政府更與勝利星村創意生活園區合作於1月4日至2月2日期間限定，憑當日至園區特約店家消費滿千元證明，即可至兌換處（旅天下、芙玉寶香皂文創概念店）兌換限量ericoco聯名小物（不挑款）；全區店家(不限特約)當日消費滿千元，還可兌換摸彩券，抽獎贈出屏東亮點一日遊遊程等獎項。

即日起至3月2日，至「屏東Go購」活動專區上傳參加「2024屏東四重溪溫泉季」、「2025風域曙光路跑」、「屏東落山風藝術季」、「屏東燈節」、「舊好勝 開運餃子ｘ年貨市集」「屏東熱帶農業博覽會」任一出遊照或入住屏東縣合法旅宿一晚證明，抽出100名贈送好禮。持續關注活動官網https://event.jwimarketing.com/pingtung100/，以及「屏東旅遊網」、「屏東Go好玩」FB、IG、Threads。