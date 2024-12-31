國外論壇問「台北景點」安排　網見1地苦勸：拜託請忽略

▲士林夜市是台北知名觀光景點之一。（圖／記者張一中攝）



記者張方瑀／綜合報導

台北市許多外國遊客到台灣旅行的首選，國外一名網友詢問有哪些推薦的景點，他列出了包含國父紀念館、台北 101、國立故宮博物院等經典行程，但其中一個景點卻引發網友熱議，紛紛勸退他，「台北最差！」

國外一名網友在論壇Reddit發文表示，自己在20年前曾住在台中2年，但對於台北的景點相當不熟悉，因此擬出一份包含士林官邸、忠烈祠、台北 101、中正紀念堂、國父紀念館、士林夜市、西門町和國立故宮博物院的景點清單，詢問這些景點要花幾天才能全部跑完。

沒想到，這份必玩清單卻引發網友熱議，原來是大部分的人都不推薦士林夜市，「除非你有特定目標，否則別去」、「士林是目前台北最差的一個」、「請跳過士林夜市」、「拜託忽略士林」。

有網友指出，他推薦寧夏夜市和饒河夜市，「饒河夜市對旅客相當友善、食物也好吃」。不過也有人替士林夜市平反，「士林夜市有很多遊戲可玩，範圍也更大，它和饒河是台北最好的夜市」、「士林適合旅遊、饒河的食物更好」。

另外有網友表示，如果只是想踩點的話，這些景點大概一天半就可以走完，但若是喜歡博物館，很可能就需要耗去半天；也有網友推薦可以去爬象山，而龍山寺也是不錯的景點。