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交通部「五支箭」救花蓮觀光　台灣好行明年擴增至100條

▲▼交通部次長林國顯（左三）偕同交通部官員說明花蓮觀光振興計畫。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部次長林國顯（左三）偕同交通部官員說明花蓮觀光振興計畫。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

花蓮經歷0403強震、颱風來襲，觀光產業受到重創，交通部從海陸空運輸著手搭配優惠措施，拋出「振興5支箭」，包括花蓮港明年郵輪停靠28艘次、台灣觀巴的花蓮套裝1折優惠延長到明年10月31日等措施，觀光署也規劃台灣好行路線，明年擴增至100條，提供國內外旅客更便捷的交通遊玩。

交通部次長林國顯說，因為地震，花蓮來客數降低，交通部持續努力爭取更多旅客，民航局今年向國發會爭取3千多萬元，增加台北花蓮航班，天天有班次，同時花蓮鐵公路全面恢復運作，觀光署投入經費補助自由行住宿，讓大家對花蓮恢復信心，更方便到花蓮旅遊。

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交通部指出，首發第一支箭是「建立SOP，3小時啟動花東疏運」，交通部長陳世凱到任後，指示建立花東緊急特殊災害時期3小時內啟動陸海空疏運計畫，透過此一即時應變機制，為東部民眾與旅客提供更多元穩定的聯外交通服務。

第二支箭是「完善海運服務設施，吸引國際郵輪」，台灣港務公司已完成0403地震損壞的23號郵輪碼頭修繕，今年6月亦啟用14號碼頭通關設施，可供1.5萬噸跳島郵輪靠泊，並提供碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費全免優惠，觀光署亦給予境外郵輪來台及空海聯營旅遊獎勵措施。

第三支箭是「增加台北花蓮航班，新闢香港花蓮航線」。民航局長何淑萍說，今年、明年投入3048萬元，用於增加花蓮航線運能，立榮航空於本月30日開始增班，並每3個月滾動檢討，希望旅客可充分搭乘運用，維持航線永續營運。

何淑萍提到，香港快運航空從12月12日起新闢香港—花蓮定期航線，並規劃春節期間增班，透過國際及國內空運能增加，將可吸引國際觀光客至花蓮旅遊，並提供花蓮民眾更為便利的空運服務。

交通部表示，第四支箭是「兩斷橋提前完工，鐵公路恢復雙向通行」。台9線下清水橋於0403強震斷橋，公路局先利用舊下清水橋台搭設鋼便橋供小型車通行，12月19日提前完成橋梁原址重建，恢復雙向通行，取消台9線和仁—崇德段平日管制限制。

最後一支箭則是「花蓮交通引客補助，觀光亮點捲動國旅」，觀光署長周永暉指出，今年投入10.6億元推動「花蓮3.0住宿加碼」，「台灣觀巴」在花蓮也變成旅遊重要選項，因此台灣觀巴花蓮套裝行程1折優惠，將執行至明年10月31日。

目前觀光署推出84條台灣好行，其中花蓮地區開闢4線，周永暉指出，台灣好行今年到目前達到556萬搭乘人次，超過去年480萬人次，載客人次約增加2成，配合台灣觀光100亮點計畫，明年台灣好行目標增加至100條

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