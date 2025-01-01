鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不充分

▲台灣民眾黨主席柯文哲起訴後，30日第2度交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城等弊案，根據《鏡新聞》最新調查，有56.4%認為他有貪污收賄，另也有高達52%認為他侵佔民眾黨政治獻金。不過，針對京華城案，檢察官起訴柯文哲的證據是否充分？43.9%認為證據不充分(25.1%不太充分、18.8%非常不充分)，39.7%認為證據充分(14%非常充分、25.7%還算充分)，另外16.4%未表態。

根據民調資料，對於柯文哲在京華城改建案，有沒有涉及貪污收賄？56.4%民眾認為有貪污收賄(31%一定有、25.4%可能有)，25.5%民眾認為沒有貪污收賄(17.3%可能沒有、8.2%一定沒有)，18.1%未表態。

進一步交叉分析顯示，民進黨傾向選民中有78.9%認為柯文哲有貪污收賄；國民黨傾向選民中62.7%認為柯文哲有貪污收賄；而台灣民眾黨選民中，有高達81%的比例認為沒有貪污收賄，支持柯文哲清白。

至於柯文哲有沒有侵占民眾黨的政治獻金，52%民眾認為有(26.2%一定有、25.8%可能有)，29%民眾認為沒有(19.7%可能沒有、9.3%一定沒有)，19%未表態。

而交叉分析顯示，民進黨傾向選民中有75.1%認為柯文哲有侵占民眾黨政治獻金； 國民黨傾向選民中57.3%認為柯文哲有侵占民眾黨政治獻金；而台灣民眾黨選民中，有高達83.4%的比例認為沒有侵占民眾黨政治獻金。

不過，針對京華城案，檢察官起訴柯文哲的證據是否充分？43.9%民眾認為證據不充分(25.1%不太充分、18.8%非常不充分)，39.7%認為證據充分(14%非常充分、25.7%還算充分)，另外16.4%未表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年12月29日至12月30 日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話555人、手機555人，共1,100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.94。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/ 經費來源：鏡電視。