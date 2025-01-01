　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

▲▼四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了。（圖／翻攝紅星新聞）

▲邱柴氏太婆生於清朝時期，見證歷史動盪。（圖／翻攝紅星新聞）

文／香港01

2024年最後一天，四川省南充市南部縣花罐鎮柴氏祠村迎來了一個特別的日子，居民們為124歲的邱柴氏太婆舉行了盛大的慶祝活動。她是南充市目前最長壽的居民。

邱柴氏太婆於還是清朝時期的1901年1月1日出生，身體硬朗，聲音洪亮，雖然耳目不太靈敏，但見到客人總是迫不及待地分享自己的故事。「我是辛丑年出生，124歲了，閻王爺都把我搞忘了」，她笑著說，展現了堅韌的生活態度。

▲▼四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了。（圖／翻攝紅星新聞）

邱柴氏太婆與60歲的孫女邱桃花住在距離南部縣城90公里的偏遠山村，日常生活規律，每晚8點多就睡覺。清晨，陽光灑進房間，太婆穿上喜慶的蜀錦新衣，梳理著濃密的黑髮，然後步履穩健地走到後院，餵食鵝群。她的一日三餐保持規律，最愛的食物是粗茶淡飯拌豬油，年輕時每晚都要吃一大碗油拌面，要放乒乓球大小的一塊豬油，飯後還要在院子或公路散步，這些生活習慣被認為是她長壽的關鍵。

然而，邱柴氏太婆的生活並不平坦。年輕時，她在艱難的環境中獨自撫養四個孩子，從不抱怨，始終笑對生活。她經歷了丈夫早逝的痛苦，並在70多歲時失去因病早逝的大兒子，卻總能以積極的心態面對每一次打擊。

▲▼四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了。（圖／翻攝紅星新聞）

每年，村民們都會自發聚集在邱柴氏太婆的生日，帶來各式零食，共同慶祝。2024年，她的124歲生日在百年四合院舉行，房子掛滿紅燈籠，熱鬧非凡。當天，邱柴氏太婆身穿新衣，臉上洋溢著幸福的笑容，周圍是孫女和重孫們準備的禮物，讓這個特殊的日子更加溫馨。

在生日儀式上，家族成員們跪下祝福，花罐鎮黨委書記馮潔上台致辭，祝願她「長命200歲」。外孫女楊吉文特地從外地回來，帶著親手搟的手工麵，表達對外婆的深情祝福。儘管年事已高，邱柴氏太婆依然感受到周圍人對她的關愛，並不時點頭表示感激。

生日宴會上，還有精美的多層生日蛋糕，蠟燭的光芒映照著她慈祥的面容，整個柴氏祠村因為這位長者的生日而充滿了歡樂與祥和。

▲▼四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了。（圖／翻攝紅星新聞）

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又有飛機出事！　美283人客機宣布緊急狀態返航
濟州航空179名死者身分確認完畢！　家屬跨年在機場捧遺照痛哭
跨完年搭捷運！　妹子驚「身邊都不是台灣人」
伍佰唱陸跨年慘變「白臉鬼娃」！大螢幕畫面太嚇人　全場傻眼
王齊麟跨年「出賣未婚妻0修圖照」！　陳詩媛生氣了
醫突嘆「很多人過不了這個年」　淚揭急診3案：這是人生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

6萬噸雞蛋消失！千坪超市倒閉真相　老闆調監視器看到心寒

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

曾「空降」福建元旦前跨省調任　羅東川履新青海省委副書記

中共省級一把手密集調動　青海湖北更換書記

解放軍對台首次宣傳「無人作戰」　新MV用銀杏「隱喻」六代機試飛

陸國產C919執飛香港航班！全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛　造車共花了1300億元

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

被副駕妻碎念不認路 老公使用鴨制大絕招

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

6萬噸雞蛋消失！千坪超市倒閉真相　老闆調監視器看到心寒

地鐵搶位子賣別人！陸男「每次收費20元」已賺了兩筆

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

曾「空降」福建元旦前跨省調任　羅東川履新青海省委副書記

中共省級一把手密集調動　青海湖北更換書記

解放軍對台首次宣傳「無人作戰」　新MV用銀杏「隱喻」六代機試飛

陸國產C919執飛香港航班！全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛　造車共花了1300億元

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

濟州航空空難「女星摯友是罹難者」！事發前才見過面　哀痛道別惹鼻酸

黃國昌接民眾黨代理黨主席？　林富男讚「本黨之寶」：拭目以待

又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

樂天女孩副隊長「突大動作宣布改名」！張雅涵揭背後寓意：新的開始

金門小三通旅客飆破130萬人次！　今年可望恢復疫前水準

華航女空服員「俐落褲裝新制服」亮相　空地勤讚：更有安全感

港媒：2025年中國最大挑戰來自美國

九州宮崎縣秘境自由行！划船漫遊絕美峽谷、置身17米瀑布旁太震撼

濟州航空179名死者身分確認完畢　家屬跨年在機場捧遺照痛哭

日本獼猴抱團取暖抵抗嚴寒　300隻依偎變成一球球「雪猴糰子」

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

18歲男買6手電動車…充電爆炸身亡

女高中生辦公室撲倒熱吻已婚男師

馬龍、樊振東、陳夢退出世界排名　中國乒協主席發聲

東部戰區對台宣傳首次出現「無人作戰」

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺把我忘了

習近平新年賀詞談台灣：誰也不能阻擋統一歷史大勢

6萬噸雞蛋消失！老闆調監視器心寒

女子花314萬把家裝潢成「送客風」

川普對兩岸「雙向訛詐」　學者：陸須應對「驚濤駭浪」

陸軍工爆發！各國加速空中軍備賽

世界最長！新疆「天山勝利隧道」貫通

陸國產C919飛香港　全港僅一人完成維修訓練

雷軍：小米汽車新年目標交付30萬輛

中共省級一把手密集調動　青海湖北換書記

更多熱門

相關新聞

陸女高中生辦公室撲倒熱吻已婚男師

陸女高中生辦公室撲倒熱吻已婚男師

中國四川省達州市一所寄宿制學校，近日被爆出已婚男教師與女高中生在校內辦公室親熱的醜聞，相關監視器影片在微博流傳開來，掀起中國網友撻伐。據了解，當地教育局已經知道此事，並展開介入調查。

陸教師「罕見」集體舉報副校長

陸教師「罕見」集體舉報副校長

「人氣不輸貓熊」　馬英九粉絲多到大陸官員都驚訝

「人氣不輸貓熊」　馬英九粉絲多到大陸官員都驚訝

馬英九抵四川獲「高規格」會面　省委書記、省長齊現身

馬英九抵四川獲「高規格」會面　省委書記、省長齊現身

懺悔貪污！陸落馬市長：我是房奴

懺悔貪污！陸落馬市長：我是房奴

關鍵字：

四川人瑞閻王爺

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

是元介宣布結婚套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

妻小睡休息竟猝死痴情夫悲痛　台中警送暖

急凍5天！　下波強冷空氣時間曝

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面