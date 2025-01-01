四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

▲邱柴氏太婆生於清朝時期，見證歷史動盪。（圖／翻攝紅星新聞）



文／香港01

2024年最後一天，四川省南充市南部縣花罐鎮柴氏祠村迎來了一個特別的日子，居民們為124歲的邱柴氏太婆舉行了盛大的慶祝活動。她是南充市目前最長壽的居民。

邱柴氏太婆於還是清朝時期的1901年1月1日出生，身體硬朗，聲音洪亮，雖然耳目不太靈敏，但見到客人總是迫不及待地分享自己的故事。「我是辛丑年出生，124歲了，閻王爺都把我搞忘了」，她笑著說，展現了堅韌的生活態度。

邱柴氏太婆與60歲的孫女邱桃花住在距離南部縣城90公里的偏遠山村，日常生活規律，每晚8點多就睡覺。清晨，陽光灑進房間，太婆穿上喜慶的蜀錦新衣，梳理著濃密的黑髮，然後步履穩健地走到後院，餵食鵝群。她的一日三餐保持規律，最愛的食物是粗茶淡飯拌豬油，年輕時每晚都要吃一大碗油拌面，要放乒乓球大小的一塊豬油，飯後還要在院子或公路散步，這些生活習慣被認為是她長壽的關鍵。

然而，邱柴氏太婆的生活並不平坦。年輕時，她在艱難的環境中獨自撫養四個孩子，從不抱怨，始終笑對生活。她經歷了丈夫早逝的痛苦，並在70多歲時失去因病早逝的大兒子，卻總能以積極的心態面對每一次打擊。

每年，村民們都會自發聚集在邱柴氏太婆的生日，帶來各式零食，共同慶祝。2024年，她的124歲生日在百年四合院舉行，房子掛滿紅燈籠，熱鬧非凡。當天，邱柴氏太婆身穿新衣，臉上洋溢著幸福的笑容，周圍是孫女和重孫們準備的禮物，讓這個特殊的日子更加溫馨。

在生日儀式上，家族成員們跪下祝福，花罐鎮黨委書記馮潔上台致辭，祝願她「長命200歲」。外孫女楊吉文特地從外地回來，帶著親手搟的手工麵，表達對外婆的深情祝福。儘管年事已高，邱柴氏太婆依然感受到周圍人對她的關愛，並不時點頭表示感激。

生日宴會上，還有精美的多層生日蛋糕，蠟燭的光芒映照著她慈祥的面容，整個柴氏祠村因為這位長者的生日而充滿了歡樂與祥和。

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