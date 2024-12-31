舉報信箱裝3個監視器　陸教師「罕見」集體檢舉副校長

▲大陸「罕見」出現全校老師集體檢舉副校長違法。（圖／翻攝 都市快報橙柿互動）

記者任以芳／綜合報導

大陸「罕見」出現全校老師集體檢舉副校長違法，被舉報的主角是四川樂至中學譚姓副校長，疑似涉及多項違法行為，包括論文造假、考試作弊、亂收費，甚至強迫老師天價購入西裝，還在舉報信箱裝三個監視器作威脅，老師們忍無可忍「集體」檢舉該名副校長惡行，已經進入調查程序。

綜合陸媒報導，該起事件發生在四川一間歷史悠久的樂至中學，校內全體老師「罕見」集體舉報副校長違法，舉報信標題強調「尊敬的紀委領導，廣大的人民群眾：今天樂至中學全體教師舉報本校副校長譚某某腐敗行為！」

內容主要列舉譚姓副校長打著研學的口號強制要求初中、高中學生參加高價研學，課題造假、論文造假強制竊取更改盧某某等物理高級教師的課題成果，強迫學生購買大量課外教材，在辦公室長期炫富，根據分數繳納建校費，憑關係亂收費。

該名副校長疑似勾結廠商賺外快，強制要求全校教師同意購買天價西裝，用他人名義承包學校打印室及辦公室桶裝飲用水，勾結教育局領導幫高考中考考生作弊，售賣學位等惡劣行為。

舉報信甚至大膽揭發，該名副校長如何欺上瞞下，紀委來學校監督時，安插眼線分明哨與暗哨。故意製造恐慌，在舉報信箱上面安裝3個監視器，導致沒有人敢揭發真相。

▲官方證實該名副校長已接受調查。（圖／翻攝 都市快報橙柿互動）

最終，全校老師忍無可忍「集體」舉報該名副校長，震驚當地教育局。樂至縣教體局工作人員也證實，已經知道學校副校長被舉報一事，縣紀委正在調查中。

據資料顯示，四川省樂至中學是國家級示範性高中（首批四川省一級示範高中），始建於明朝崇禎年間，原名「樂陽書院」，至今已有380餘年的歷史，在當地是歷史悠久的學校。