看似養生卻傷身！營養師點名「5種偽健康食物」　全麥吐司入列

▲營養師表示，有些食物常被民眾誤以為養生，但其實吃多不利健康。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

現在健康意識提升，大家也願意花錢買看似「養生」的食品，不過，營養師指出，一些偽健康食物，吃多一點都不健康，她點名5款「偽健康食物」，包括早餐穀片、穀物能量棒、蘇打餅乾、燕麥奶、全麥吐司。

營養師蔡宜方在臉書粉專提到，「現在健康意識提升，大家不管是為了減肥還是為了身體健康，都會開始花較高的金額買一些看似「養生」的食品來取代原本的不健康食物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡宜方表示，「有些食品雖然標榜養生，卻不見得真的養生，甚至可能讓人誤以為很健康而吃進了更多對身體帶有負擔物質，自己還是得學會如何評估食品中的營養成分，才能挑選出真正健康、養生的食品。」

蔡宜方並整理以下5款常見的偽健康食物，以供民眾參考：

1.早餐穀片：穀片本身就是精製後的穀物製成，有些穀片還會添加糖粒包裹、香料、巧克力等口味，不一定健康。

2.穀物能量棒：專門為需要立即補充能量者而設計，因此含有不少醣類，有些會額外添加糖，較適合健身前中後補充能量用。

3.蘇打餅乾：由精製麵粉加鹽、油、糖、小蘇打做成，鈉含量高，主要營養素為醣類，單獨吃極容易使血糖升高。

4.燕麥奶：跟奶是完全不同營養成分的食物，牛奶含有較豐富的蛋白質，燕麥奶則以醣類為主，並不能取代牛奶，喝多還容易影響血糖。

5.全麥吐司：看似比白吐司健康，實際上它是由精製的麵粉加奶油製成，並不是一個最健康的主食選項，建議還是以未加工的全穀雜糧當主食較佳。

延伸閱讀

▸ 幫家人買房…父母賣掉「錢全給弟弟」提1要求 妹子心寒了

▸ 18人旅行團僅1人倖存！他為上班提早飛逃死劫 崩潰喊：追悼會根本不重要

▸ 原始連結