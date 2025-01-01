　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

柏林超市持刀襲擊致兩人受傷 疑兇有精神疾病跡象

▲▼德國柏林在2024年12月31日發生持刀襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國柏林在2024年12月31日發生持刀襲擊事件，警方封鎖現場調查，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德國柏林在2024年的跨年夜發生一起持刀襲擊事件，一名男子在西柏林的沙洛屯堡地區（Charlottenburg）一家超市用刀攻擊路人，導致2人受傷。初步調查顯示，嫌犯是一名居住在瑞典的敘利亞人，據報患有精神疾病。目前警方未發現恐怖主義動機，並正對此案展開進一步調查。

綜合德新社等外媒報導，這起襲擊發生於當地2024年12月31日中午12點左右。警方稱，嫌犯在一家超市內用偷來的刀，「瘋狂刺傷」2名受害者後，離開超市往附近一家飯店外的人行道逃去。《柏林人報》指出，多名路人聯手制伏嫌犯，直至警方趕到現場將其逮捕，而2名受害者也分別被送往醫院接受治療。

▲▼德國柏林在2024年12月31日發生持刀襲擊事件。（圖／達志影像／美聯社）

根據警方聲明，其中一名受害者的傷勢較重，目前仍在醫院接受治療，而另一人經門診治療後已經出院。初步調查結果顯示，這名嫌犯是一名居住在瑞典的敘利亞人，可能患有精神疾病，但沒有跡象表明這起襲擊與恐怖主義相關。目前，這起謀殺未遂案已交由柏林州刑事警察局的凶殺案小組展開調查。

有鑑於德國此前發生了車輛衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，柏林當局強化了跨年夜當天的安保措施，在當天晚間於布蘭登堡門（Brandenburg）舉行的新年煙火活動現場，部署4000名警察及1500名消防員，並宣布禁止攜帶武器、刀具及煙火，以確保公眾安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恭喜！　5生肖2025旺爆
LIVE／賴清德首次發表元旦新年談話　直球接受媒體QA！
賴清德、蕭美琴穿GORE-TEX空軍英倫風衣　出席元旦升旗
小鐘示愛小24歲女團成員「被拍共處4hrs」
台北跨年晚會「加拿大聲樂老師」驚喜獻唱！　網封全台最強
千萬勞工看過來！9大新制今上路　勞保費率調升了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

失智婦離奇失蹤2年！鄰居用Google地圖助破案　荊棘叢中成冰冷遺體

金正恩視察海岸旅遊區建設　外媒：廣泛重開邊界一步

男月台邊滑手機「遭推落軌」　下秒列車進站直接輾過！驚悚畫面曝

敘利亞反抗軍同意解散併入國防部　外籍戰士成為軍官

俄羅斯想擴大戰火？　軍事機密文件曝：若與北約開戰擬打擊日韓

柏林超市持刀襲擊致兩人受傷 疑兇有精神疾病跡象

烏俄開戰以來第一次！　基輔：烏克蘭無人艇摧毀俄羅斯直升機

俄軍2024年推進烏克蘭近4千平方公里　相當於2023年7倍

美股2024封關日收低　科技股與降息助全年表現亮眼

南韓濟州航空179死　機場鐵絲網掛滿哀悼信：謝謝機師奮戰到最後

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

失智婦離奇失蹤2年！鄰居用Google地圖助破案　荊棘叢中成冰冷遺體

金正恩視察海岸旅遊區建設　外媒：廣泛重開邊界一步

男月台邊滑手機「遭推落軌」　下秒列車進站直接輾過！驚悚畫面曝

敘利亞反抗軍同意解散併入國防部　外籍戰士成為軍官

俄羅斯想擴大戰火？　軍事機密文件曝：若與北約開戰擬打擊日韓

柏林超市持刀襲擊致兩人受傷 疑兇有精神疾病跡象

烏俄開戰以來第一次！　基輔：烏克蘭無人艇摧毀俄羅斯直升機

俄軍2024年推進烏克蘭近4千平方公里　相當於2023年7倍

美股2024封關日收低　科技股與降息助全年表現亮眼

南韓濟州航空179死　機場鐵絲網掛滿哀悼信：謝謝機師奮戰到最後

「金龍海嘯第一排」史上最重打炒房　2道緊箍咒買氣斷

大谷翔平2025新賽季盼二刀流復活！目標不只道奇連霸

失智婦離奇失蹤2年！鄰居用Google地圖助破案　荊棘叢中成冰冷遺體

德國剛毛指示犬緊盯籠內小雞「快出來玩」　專心到連肉都不吃

金正恩視察海岸旅遊區建設　外媒：廣泛重開邊界一步

男月台邊滑手機「遭推落軌」　下秒列車進站直接輾過！驚悚畫面曝

百年王船竟遇重名　「金順安」傳人怒告

陳傑憲FA資格最快明年底取得！挑戰億級身價受矚目

LIVE／賴清德首次發表元旦新年談話　直球接受媒體QA！

恭喜！　5生肖2025旺爆

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

國際熱門新聞

空難坐機尾能保命？資深機長曝真相

房內藥袋掉滿地！懷孕7月女面朝地神秘死亡

零件有問題　機長「拒飛」被重罰

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

南韓空難179死　機場鐵絲網掛滿哀悼信

手機放床頭充電爆炸　恐怖燒傷照曝

美2客機險跑道相撞　塔台急喊：停、停、停

波音又出事！泰班機2度起飛失去動力急剎

即／首爾傳統市場「汽車衝撞人群」

雪梨迎2025　12分鐘跨年煙火炸裂

女星嫁給完美老公　竟是貪汙竊國賊

韓收炸彈威脅　恐嚇「濟航空難是我們做的」

一家9口遊泰遇空難！　獨留狗狗苦等主人

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

更多熱門

相關新聞

敘利亞新政府靠攏烏克蘭　盼建立戰略夥伴關係

敘利亞新政府靠攏烏克蘭　盼建立戰略夥伴關係

敘利亞新任外交部長希巴尼（Asaad Hassan al-Shibani）30日表示，敘利亞希望與烏克蘭建立戰略夥伴關係，涵蓋政治、經濟、社會及科學等領域。烏克蘭在俄羅斯影響力減弱之際，正積極與敘利亞新伊斯蘭主義政府發展外交關係。

加薩戰火狂燒1年　外溢中東撬動政局

加薩戰火狂燒1年　外溢中東撬動政局

德國聖誕市集慘劇　暴露「極端主義陰影」與「社會裂痕」

德國聖誕市集慘劇　暴露「極端主義陰影」與「社會裂痕」

敘利亞反抗軍達協議　同意解散併入國防部

敘利亞反抗軍達協議　同意解散併入國防部

阿塞德下台！　留給敘利亞的「爛攤子」

阿塞德下台！　留給敘利亞的「爛攤子」

關鍵字：

德國超市持刀襲擊敘利亞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

台中跨年會場警報二度響起！別再來了

政論漫畫家「魚夫」驚傳過世　享壽64歲

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

安森「一邊哭一邊跨年」破千人！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

霸王級寒流要來了？負北極振盪訊號出現

趙露思遭拖進廁所羞辱2hrs驚恐哭！老闆5年惡行曝

柯文哲受邀出席總統府元旦升旗　民眾黨證實

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面