柏林超市持刀襲擊致兩人受傷 疑兇有精神疾病跡象

▲德國柏林在2024年12月31日發生持刀襲擊事件，警方封鎖現場調查，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

德國柏林在2024年的跨年夜發生一起持刀襲擊事件，一名男子在西柏林的沙洛屯堡地區（Charlottenburg）一家超市用刀攻擊路人，導致2人受傷。初步調查顯示，嫌犯是一名居住在瑞典的敘利亞人，據報患有精神疾病。目前警方未發現恐怖主義動機，並正對此案展開進一步調查。

綜合德新社等外媒報導，這起襲擊發生於當地2024年12月31日中午12點左右。警方稱，嫌犯在一家超市內用偷來的刀，「瘋狂刺傷」2名受害者後，離開超市往附近一家飯店外的人行道逃去。《柏林人報》指出，多名路人聯手制伏嫌犯，直至警方趕到現場將其逮捕，而2名受害者也分別被送往醫院接受治療。

根據警方聲明，其中一名受害者的傷勢較重，目前仍在醫院接受治療，而另一人經門診治療後已經出院。初步調查結果顯示，這名嫌犯是一名居住在瑞典的敘利亞人，可能患有精神疾病，但沒有跡象表明這起襲擊與恐怖主義相關。目前，這起謀殺未遂案已交由柏林州刑事警察局的凶殺案小組展開調查。

有鑑於德國此前發生了車輛衝撞耶誕市集人群的攻擊事件，柏林當局強化了跨年夜當天的安保措施，在當天晚間於布蘭登堡門（Brandenburg）舉行的新年煙火活動現場，部署4000名警察及1500名消防員，並宣布禁止攜帶武器、刀具及煙火，以確保公眾安全。