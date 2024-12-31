台南好Young跨年晚會開唱　黃偉哲登台體驗AI智慧科技生活

▲2025「台南好Young跨年晚會」熱鬧搶搶滾，市長黃偉哲也在演唱會開始前登台，與現場民眾互動，並發放小禮物。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導



2025「台南好Young跨年晚會」熱鬧搶搶滾，堅強卡司早已在全國民眾心中享有好口碑，晚間6時演唱會準時開始，許多粉絲在現場熱情的大聲為偶像加油、享受偶像的演出，市長黃偉哲也在演唱會開始前登台，與現場民眾互動，並發放小禮物。

黃偉哲時表示，很開心看到這麼多好朋友來台南一起跨年，雖然目前天氣有點寒冷，但現場人潮熱情滿滿讓人也溫暖起來，不過他還是提醒大家天氣愈晚愈冷要注意保暖。

黃偉哲說，今年是台南400，台南從年初精彩到年尾，在2024的最後一天倒數幾個小時，跟最好的朋友一起看最精彩演唱會結束精彩的一年是最美好的事。黃偉哲也說，未來大家還想要聽哪個歌手、看哪個明星，歡迎到他的粉專許願，他會盡可能實現大家的願望。

贊助商之一的中華電信亦於在31日活動現場設置攤位，與民眾一起享受跨年的幸福快樂，同時規劃互動體驗，黃偉哲市長也前往攤位體驗「AI智慧科技」等展示內容，並仔細聆聽現場活動人員的講解。





中華電信表示，今年配合剛上線的話題韓劇，片中的角色粉紅衛兵也現身台南跨年晚會攤位現場，歡迎民眾前往拍照打卡互動拿好禮。今年台南攤位以AI為主題，展出包含「AI智慧科技-黑面琵鷺」、「AI導演」、「AI店長」、「AI手機」、「AI追劇」五大展項，其中，「AI導演/AI小保母」以生成式AI技術，能在短時間內製作有聲繪本的互動體驗，以在地化、低成本，製作出高品質、有聲音效果的繪本影片，顛覆傳統故事書形式，使故事更加有趣，讓民眾實際感受生成式AI帶來的創新應用。

中華電信補充，中華電信在全台首創的「黑面琵鷺AI智慧監測系統」，結合5G高速傳輸網路與AI辨識演算法，實現全天候穩定監控與快速辨識，不僅能即時辨識黑面琵鷺族群數量，節省保育志工人力，並利用電子圍籬技術監控棲地的安全，第一時間通報外擾入侵，保障鳥類的繁殖安全；台南是全台最大的黑面琵鷺棲息地，中華電信將協力為保護黑面琵鷺的棲地提供創新解決方案，展示科技在生態保育上的無限潛力。