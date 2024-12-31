台南安衛家族接棒創佳績　市政會議獻獎獲黃偉哲肯定

▲獲獎單位於31日市政會議中，將中央所頒的獎座獻給市長黃偉哲，和市府團隊及全體市民朋友共同分享這份殊榮，同時黃偉哲市長回贈市府製作的獎牌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大成工程股份有限公司、新舜營造有限公司獲頒「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，由勞動部頒發獎牌表揚，勞工局長王鑫基表示，勞工局一直以來持續推動安衛家族，透過分享創造共好，強化公私部門攜手合作，深耕台南職業安全衛生文化。



獲獎單位於31日市政會議中，將中央所頒的獎座獻給市長黃偉哲，和市府團隊及全體市民朋友共同分享這份殊榮，同時黃偉哲市長也回贈市府製作的獎牌，表達對獲獎單位在職業安全衛生工作上長期努力奉獻的肯定。

這次「大成工程股份有限公司」統一企業集團新市物流園區新建工程獲頒「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎。大成工程致力推動職業安全衛生管理，將傳統重點式管理邁向管理系統化，並將安全衛生管理納入企業營運管理之重要一環，有效降低工作場所之危害及風險，提昇職業安全衛生管理績效，已取得台灣職業安全衛生管理系統驗證證書CNS45001及ISO45001：2018、ISO9001:2015雙系統認證，且連續11年無發生重大職災之績效。

「新舜營造有限公司」同獲「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」優等獎，新舜營造多次獲得職業安全衛生署及公共工程委員會的肯定，而該公司張憲仁總工程師亦獲頒2024年推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔人員類甲等，張憲仁先生擔任新舜營造總工程師兼任ESG永續長，有33年現場經驗及全方位的專業證照，他主導團隊通過ISO 45001、TOSHMS驗證及永續報告書查證，確保夥伴工作安全並提升幸福指數。職安卡講師累計辦訓456人次，積極創新帶領團隊榮獲4座金安獎。

王鑫基局長說，2024年度台南市安衛家族核心企業表現相當亮眼，10月有「艾杰旭顯示玻璃股份有限公司」、「台灣史谷脫紙業股份有限公司」等2家獲頒國家職業安全衛生獎、11月上旬「台灣菸酒股份有限公司隆田酒廠」榮獲勞動部頒發「推行職業安全衛生優良單位五星獎」獎項。王局長恭喜本次金安獎獲獎單位在職業安全衛生工作獲得肯定，他也提到大成工程、新舜營造兩間營造公司皆導入職業安全衛生管理系統，在各項安全的領域投資創新技術和推動持續改善等活動，將促進工作者之安全與健康融入企業文化中，並透過系統化的管理作為，持續提升管理效能。

黃偉哲市長表示，勞工局至今已成立39個安衛家族，合計超過930家中小事業單位參與並持續運作。今年得獎的安衛家族核心企業中，科技產業、傳統製造產業、營造業都有得獎，展現台南市安衛家族的積極與多樣性，也希望各家族的核心企業都能發揮「母雞帶小雞」的精神，平行展開職安管理經驗。

黃偉哲市長除了向今年獲獎單位祝賀之外，也特別感謝台南市所有安衛家族核心企業及成員的熱心參與，大家一起來推動職業安全衛生文化，協助改善中小企業工作環境，提升大台南勞工朋友的安全與健康，將台南市建構成為適合安居樂業的「希望家園」，與台南市全體市民共同邁出下個四百年的願景。