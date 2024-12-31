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台南2025年電動機車補助加碼不再限制一生一次！　淹水災損戶首度納入

▲台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車2025年補助方案出爐！最高補助可達34500元，還首創全國新增物流業者與淹水災損戶納入補助，並放寬一生一次限制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車2025年補助方案出爐！最高補助可達34500元，還首創全國新增物流業者與淹水災損戶納入補助，並放寬一生一次限制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車2025年補助方案出爐！不僅擴大補助對象及金額，最高補助可達34500元，還首創全國新增物流業者與淹水災損戶納入補助，並放寬一生一次限制，「電換電」也享好康。

另針對購買二手電動機車、外縣市移居台南市或求學與就業者，最高更可達一整年的月租費補助，用最多元、全方位的方案鼓勵市民汰舊換新，全力邁向2050淨零減污城市。

市長黃偉哲表示，機車是多數市民的主要交通工具，但廢氣排放對環境的影響不可忽視。市府除推廣電動車使用，還積極媒合業者增設充電與換電設施。2025年度補助方案更加多元，延續2024年廣受好評的青年專案（18至30歲）、幼幼專案2.0（12歲以下兒童）、偏遠地區及中低收入戶專案，展現台南市推動低碳運輸的決心。

▲台南市老舊機車汰換及新購電動二輪車2025年補助方案出爐！最高補助可達34500元，還首創全國新增物流業者與淹水災損戶納入補助，並放寬一生一次限制。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局長許仁澤補充，依據淨零永續城市管理自治條例，物流及外送業需逐步採用低碳運具，因此今年新增物流（貨運）業專案補助。另針對購買二手電動機車、移居台南市或因求學、就業遷入台南市的民眾購買二手電動機車或，更提供最高每月500元的月租費補助，補助期限至2025年12月。

2025年補助金額優於2024年，亦首度針對使用5年以上的電動二輪車汰換新車提供補助，想換車的民眾可得把握機會了。

環保局提醒，民眾需先於環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平台」申請補助，車籍縣市務必為填選為「台南市」，以免影響後續補助申請權益。補助相關資訊：環境部車輛汰舊換新抵換媒合平台：https://urlc.net/MtX1，台南市汰舊換新電動機車補助網：https://lowpoll2.easylife.net.tw/。

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