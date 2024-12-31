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快訊／北檢二度抗告！民眾黨痛批：司法追殺柯文哲　何時才肯作罷？

▲▼柯文哲離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲30日離開北院。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北院29日裁定民眾黨主席柯文哲7000萬元交保、須電子監控，且柯還在庭上表態要請辭黨主席，避免北檢持續質疑他與其他證人串證可能；然而北檢31日提出二度抗告，還稱通緝中的「橘子」許芷瑜非柯文哲口中「愛玩的小朋友」。對此，民眾黨痛批北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害民眾黨。

針對台北地檢署二度提出抗告，民眾黨痛批，北檢政治辦案斧鑿斑斑，玩弄司法追殺柯文哲、迫害台灣民眾黨，究竟要到何時才肯作罷！

民眾黨表示，北檢從9月開始設局不讓柯文哲請辭，如今又以「有實質影響力」要繼續羈押柯文哲，政治意圖昭然若揭；柯文哲已公開允諾會辭去黨主席職務，並同意提高保釋金額及配戴電子監控腳鐐，坦然面對司法，北檢如此擔心柯與證人串證翻供，就是對自己耗盡心力查4個月所寫的起訴書沒有信心。

民眾黨提及，29日羈押庭上，北檢冷飯熱炒、重複跳針，卻未拿出更多符合羈押要件的具體事證，合議庭的裁定理由已經清楚顯示，起訴書沒有提到「橘子」許芷瑜涉案情節，且應由檢方傳喚許芷瑜到案，未到案並非羈押柯文哲的理由，然北檢仍一意孤行，不肯罷休。

民眾黨強調，北檢一再提出抗告，甘願淪為執政黨的鷹犬，北檢檢察長王俊力在桃檢二度簽結鄭文燦案，現在想盡辦法要押柯文哲，在總統賴清德主政下司法淪為政治打手，重創台灣人民對司法信心。

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