北檢堅持羈押柯文哲再提抗告　「蔡壁如公開翻供」成關鍵

▲蔡壁如否認曾指證柯文哲製作帳本工作簿，檢察官認為是因看到柯文哲交保而改變說法。（圖／記者游瓊華攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署不服法院裁定民眾黨柯文哲、威京集團主席沈慶京、北市議員應曉薇、前北捷董事長李文宗交保候傳，31日趕在下班時間最後一刻遞出抗告書，北檢除強調沈、應2人已有逃亡事實，通緝中的「橘子」許芷瑜3次協助幫柯文哲保管財務，加上蔡壁如突然公開更改偵查供詞，都顯示柯等4人有實質影響力，為防止勾串、影響證人說詞，有羈押必要。

北檢抗告指出，北院已認為柯文哲等4人犯罪嫌疑確屬重大，若經判決有罪確定，重刑可期，可能伴隨高度逃亡風險，故除諭知被告等提出鉅額交保金額外，並要求被告接受科技設備監控，但這些措施無法100%降低被告逃亡風險，也不能防止4人與其他共同被告及證人間的接觸、串證行為。

北檢認為，沈慶京、應曉薇在偵查初期就有逃亡事實，且沈慶京在「國內」資金壓力沉重，於「國外」復有投資置產，足認他們都有高度逃亡的可能性，一旦發生逃亡情事，不僅妨害審判程序與真實發現，更嚴重斲傷司法公信力。

▲柯文哲30日第2次獲裁定交保後，坐車離開法院時接受路旁支持者「小草」們歡呼。（資料照／記者黃哲民攝）

而針對法院認為許芷瑜涉案情節不明，檢察官在抗告書再度強調，許芷瑜不是柯文哲口中「愛玩的小朋友」，而是負責為柯處理私密行程及保管財務、收受金錢的重要角色。包括2022年10月24日，柯文哲在市長辦公室內踩著飛輪時，地方聞人陳盈助心腹邱鑫章轉送現金300萬元，就是交給許芷瑜去處理。

另外，眾望基金會2022年12月初存入的150萬元款項，是許芷瑜帶著現金到北捷公司樓下，交給時任北捷董事長李文宗的秘書。2023年3月間，柯文哲到台北市醒吾大樓拜會「悟覺妙天禪師」後，帶走裝有1000萬元的皮箱，也是交給許芷瑜保管，檢察官認為，這些事證都可證明許芷瑜的角色舉足輕重。

而民眾黨前立委蔡壁如曾在偵查中證稱，柯文哲硬碟中的帳本工作簿製作者「wen」就是柯文哲，沒想到柯文哲日前交保後，蔡壁如就公開否認曾說過這些話，前後陳述不一，剛好就是柯文哲等人實際權勢及實質影響力的例子，若讓柯文哲等人交保在外，恐影響證人，因此決定抗告，希望高院撤銷交保裁定，發回北院重裁。