暨大邵族靜態展　入口設計竹構Lalu裝置呈現邵族核心文化精神

▲暨大舉辦邵族靜態展，推動原住民文化永續傳承。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

以邵族文化為主題的靜態展覽《關於邵族 靜態展》日前在國立暨南國際大學登場，暨大指出，本展以「移動的Lalu」為起點，帶領觀眾深入邵族的歷史與文化，並呈現其世代相傳的集體記憶與文化守護精神，期待藉此引發社會大眾對原住民族文化的關注與珍視，促進對多元文化的尊重與理解。



本次展覽由邵族文化發展協會主辦，暨大圖書館館長葉明亮表示，Lalu作為邵族文化的核心，象徵著族群間互助合作的力量，為充分展現此文化意象與特色，特別邀請邵族人設計匠心獨具的入口意象：觀眾進入展區前就會看到佇立於大廳的竹構Lalu裝置，代表族人間緊密的聯繫與深厚的Lalu精神。





藝廊展覽區域劃則分為三大主題單元：自然與傳說、祭儀與日常、以及說故事的人，以生動的展示方式呈現該族的自然觀、宗教祭儀、日常生活及傳統故事，深入探討該族與自然的關聯、祖靈信仰的傳承、以及族群文化的內涵，讓人更深刻地理解邵族文化如何在現代社會中傳承與發展。





文化部文化資產局主任秘書張祐創指出，邵族的祖靈信仰貫穿於族人的日常生活中，並體現在每年各季節的祭儀中，背後展現出邵族對祖靈的崇敬及與自然界的深厚聯繫；如邵族的祖靈祭「Tungkariri Lus'an」於2015年登錄為國家第17個重要民俗，顯示該族文化的價值和對台灣文化的貢獻。



暨大主任秘書古明哲表示，這次展覽也是該校積極推動「全民原教」理念的一環：暨大多年來積極舉辦各類原住民文化活動，如原住民族生活節，並將原住民文化融入到校園日常，不僅讓學生更深入地了解原住民族的歷史、文化與語言，也促進文化的交流與融合。



《關於邵族 靜態展》即日起於暨大藝廊展出，展期至114年2月19日止，歡迎各界前往參觀、感受邵族文化的魅力與獨特性。