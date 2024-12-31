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竹山竹藝燈會暨跨年晚會7點登場　中職三大啦啦隊為新年應援

▲中信兄弟隊Passion Sisters。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲中信兄弟隊Passion Sisters。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「竹山竹藝燈會暨跨年晚會」今晚7點將在竹山菸葉館登場，竹山鎮公所指出，本次活動邀請中華職棒3大人氣啦啦隊團體及知名藝人齊聚，帶來青春洋溢的活力與精彩表演，陪伴民眾迎接2025年。

鎮公所表示，三大啦啦隊包括中信兄弟隊Passion Sisters的曼容、小迪、波波、盈瑩，樂天桃猿隊Rakuten Girls的筠熹、熊霓、禹菡、芷軒，以及統一獅隊慕獅女孩的張愛、JOY、子筑、侯芳，屆時將熱力應援、high翻現場；男團OPEN Si（YY邱勝揚、陳治廷、黃威任、陳子輇）也將展現陽光帥氣的舞台魅力，將晚會氣氛推向高峰。

▲三大職棒球團啦啦隊女神與男團巨星，今晚將齊聚竹山鎮跨年、迎接2025竹山竹藝燈會。（圖／竹山鎮公所提供）

▲▼樂天女孩、慕獅女孩。

▲▼樂天女孩、慕獅女孩。

壓軸演出則由Dizzy Dizzo蔡詩芸帶來精彩的表演，以乾淨俐落的嗓音結合動感十足的嘻哈饒舌，為觀眾帶來撩人的音樂魅力，驚艷全場；此外，鎮公所也安排竹山在地舞蹈團體精心設計多樣化的曲目，為跨年揭開序幕，以及立方體扯鈴特技、竹山在地文化的特色節目，鎮長陳東睦更加碼摸彩活動，增添現場歡樂氣氛。

▲▼OPEN Si、蔡詩蕓。

▲▼OPEN Si、蔡詩蕓。

▲三大職棒球團啦啦隊女神與男團巨星，今晚將齊聚竹山鎮跨年、迎接2025竹山竹藝燈會。（圖／竹山鎮公所提供）

此外，2025竹山竹藝燈會也將於今晚開幕，展期持續至2025年2月15日，燈區設置於竹山菸葉館、連興宮及母愛公園；燈會期間每週五、六、日及大年初一至初五的晚間，菸葉館都將有精彩的表演活動，並設有攤商美食餐車；民眾可下載竹山鎮公所APP、掃描燈座旁設置的QR Code，點數集滿後，至燈會服務台兌換宣導品，包括竹提燈、竹保溫瓶、竹山特色毛巾、紫南宮錢母銀幣、竹藝燈會歡樂券，以及錢母套幣摸彩券等，數量有限，換完為止。

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