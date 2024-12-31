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狗狗、無人機出動！人潮湧時報廣場跨年　警完成部署「暫無恐怖威脅」

▲▼美國時報廣場跨年夜活動。（圖／路透）

▲美國的紐約時報廣場將在31日迎來著名的跨年夜活動。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國時報廣場跨年夜活動是全球跨年的重要慶祝活動之一。紐約市警（NYPD）30日宣布，警方的反恐情報顯示，目前未有針對時報廣場跨年夜活動的具體可信威脅，但警方已完成全面部署，除了增派大量警力，還派出無人機巡邏、部署防止衝撞的重型隔離車輛等裝備，以應對高密度人群可能引發的安全挑戰，確保數十萬民眾能安全迎接新年。

綜合外媒報導，市警局局長提許（Jessica Tisch）表示，儘管目前反恐情報未顯示有針對跨年活動的具體可信威脅，但由於全球安全局勢緊張，加上德國不久前剛發生了聖誕市集車輛衝撞事件，因此警方已採取高度防範措施。

目前，警方已派遣滿載沙土的重型卡車，封堵活動周邊路口，以阻止車輛闖入，並在時報廣場周邊公共場所增設安檢程序。與此同時，防爆搜查犬和特種部隊也已到位，隨時應對突發事件。報導稱，紐約今年的跨年安全部署也將延續去年無人機監控的成功經驗，在現場派出6支無人機小隊，其中4隊集中監控核心區域，2隊負責外圍。

▲▼紐約市警局局長提許（Jessica Tisch）。（圖／路透）

▲提許表示，警方暫未收到威脅跨年活動的情報，但當局已為此做好準備。（圖／路透）

此外，警方的便衣和制服警員也都會同時出動，與直升機和特別行動隊一同執行任務。提許補充，警方將自當地31日凌晨4時開始，逐步封閉時報廣場周邊道路，活動現場則將自當地下午3時起對公眾開放，提醒市民留意地鐵站臨時關閉情況。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）也宣布，州內所有跨年活動地區將部署最大警力，並嚴厲打擊酒駕與魯莽駕駛行為。侯可特別指示國民兵大規模殺傷性武器國內支援小組在時報廣場待命，以應對任何潛在威脅。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）也提醒，時報廣場跨年活動禁止攜帶大背包、冷藏箱、酒精飲品、折疊椅等物品入場。他強調，雨傘也是現場禁止攜帶的物品之一，但由於天氣預報顯示當晚可能降雨，建議參與民眾穿著防水保暖衣物，並優先選擇地鐵等公共交通工具前往，以避開擁堵的道路交通。

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